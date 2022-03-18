https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-lavrova-telekanalu-rt--1038180067.html
Санкции Запада, ситуация на Украине и биолаборатории США: интервью Лаврова телеканалу RT
Санкции Запада, ситуация на Украине и биолаборатории США: интервью Лаврова телеканалу RT
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью телеканалу RT. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T11:39+0300
2022-03-18T11:39+0300
2022-03-18T13:43+0300
видео
мультимедиа
сергей лавров
военная спецоперация рф в донбассе
интервью
санкции
политика
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/12/1038179826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d9f3da1564527abd9d376e65e3c64b8c.jpg
Сергей Лавров прокомментировал беспрецедентные санкции, которые Запад вводит против России, отметив, что страна уже к ним привыкла, ограничения лишь укрепляют. По словам главы МИД России, страна может сейчас рассчитывать только на себя и оставшихся союзников, иллюзий в отношении Запада больше нет.При этом Лавров отметил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы."Цель операции – защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель – демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России, для всех европейских стран, мы предлагаем это уже много лет", – сказал он в интервью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-sergeya-lavrova-rt-glavnoe-1038181602.html
украина
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/12/1038179826_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_687b3c9ca2c240b63ea218d1273f6cda.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, сергей лавров, интервью, санкции, политика, украина, россия, сша
Санкции Запада, ситуация на Украине и биолаборатории США: интервью Лаврова телеканалу RT
11:39 18.03.2022 (обновлено: 13:43 18.03.2022) Подписаться на
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью телеканалу RT.
Сергей Лавров прокомментировал беспрецедентные санкции, которые Запад вводит против России, отметив, что страна уже к ним привыкла, ограничения лишь укрепляют.
По словам главы МИД России, страна может сейчас рассчитывать только на себя и оставшихся союзников, иллюзий в отношении Запада больше нет.
При этом Лавров отметил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы.
"Цель операции – защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель – демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России, для всех европейских стран, мы предлагаем это уже много лет", – сказал он в интервью.