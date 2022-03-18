https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-lavrova-telekanalu-rt--1038180067.html

Санкции Запада, ситуация на Украине и биолаборатории США: интервью Лаврова телеканалу RT

Санкции Запада, ситуация на Украине и биолаборатории США: интервью Лаврова телеканалу RT

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью телеканалу RT. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T11:39+0300

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Сергей Лавров прокомментировал беспрецедентные санкции, которые Запад вводит против России, отметив, что страна уже к ним привыкла, ограничения лишь укрепляют. По словам главы МИД России, страна может сейчас рассчитывать только на себя и оставшихся союзников, иллюзий в отношении Запада больше нет.При этом Лавров отметил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы."Цель операции – защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель – демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России, для всех европейских стран, мы предлагаем это уже много лет", – сказал он в интервью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-sergeya-lavrova-rt-glavnoe-1038181602.html

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