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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-lavrova-telekanalu-rt--1038180067.html
Санкции Запада, ситуация на Украине и биолаборатории США: интервью Лаврова телеканалу RT
Санкции Запада, ситуация на Украине и биолаборатории США: интервью Лаврова телеканалу RT
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью телеканалу RT. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
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Сергей Лавров прокомментировал беспрецедентные санкции, которые Запад вводит против России, отметив, что страна уже к ним привыкла, ограничения лишь укрепляют. По словам главы МИД России, страна может сейчас рассчитывать только на себя и оставшихся союзников, иллюзий в отношении Запада больше нет.При этом Лавров отметил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы."Цель операции – защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель – демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России, для всех европейских стран, мы предлагаем это уже много лет", – сказал он в интервью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-sergeya-lavrova-rt-glavnoe-1038181602.html
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видео, мультимедиа, сергей лавров, интервью, санкции, политика, украина, россия, сша

Санкции Запада, ситуация на Украине и биолаборатории США: интервью Лаврова телеканалу RT

11:39 18.03.2022 (обновлено: 13:43 18.03.2022)
© Видео RT
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью телеканалу RT.
Сергей Лавров прокомментировал беспрецедентные санкции, которые Запад вводит против России, отметив, что страна уже к ним привыкла, ограничения лишь укрепляют.
По словам главы МИД России, страна может сейчас рассчитывать только на себя и оставшихся союзников, иллюзий в отношении Запада больше нет.
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. Амира Абдоллахиана - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова RT: главное
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При этом Лавров отметил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы.
"Цель операции – защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель – демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России, для всех европейских стран, мы предлагаем это уже много лет", – сказал он в интервью.
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