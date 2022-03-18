https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-sergeya-lavrova-rt-glavnoe-1038181602.html

Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова RT: главное

Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова RT: главное

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью телеканалу RT. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T12:46+0300

2022-03-18T12:46+0300

2022-03-18T13:52+0300

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УХУМ, 18 мар – Sputnik. Запад будет наращивать санкции в адрес России, но страна к ним привыкла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью RT. "Это санкционное давление продолжится, они также сейчас угрожают пятой волной санкций, после этого может быть еще одна волна санкций. Мы к этому привыкли", – сказал Лавров в интервью.Санкции против России и политика ЗападаСергей Лавров подчеркнул, что Запад стремится маргинализировать Россию, остановить ее развитие, давление на Москву беспрецедентное.При этом он добавил, что санкции Запада против России только укрепляют страну. Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом. "Последний раунд санкций в самом деле носит беспрецедентный характер и, как сказал президент (Владимир) Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ – более пяти тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана", – сказал Лавров.По словам главы МИД России, страна может сейчас рассчитывать только на себя и оставшихся союзников, иллюзий в отношении Запада больше нет. "Мы выживем. Те меры, которые разрабатываются президентом и правительством, постепенно объявляются. Это только начало корректировки нашего экономического курса для того, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам. После 2014 годы мы приобрели опыт, который позволял нам рассчитывать на собственные силы. И важнейший урок из этого исторического периода. Конечно, это сейчас даже по масштабу не сравнится с тем, чтобы было после 2014 года. Однако сейчас иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнеров, разрушена. Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся с нами", –- сказал Лавров.Министр напомнил, что США стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего. Однако он предупредил, что Россия не будет "брать под козырек" перед США.По мнению министра, американцам удается мобилизовать силы вокруг себя на основе своих интересов, о чем свидетельствуют "независимые" члены НАТО и ЕС. "Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки, это Китай, Индия, Бразилия, Мексика, и я думаю, что эти страны не "возьмут под козырек", если дядюшка Сэм скажет им что-то сделать", – отметил Сергей Лавров.Ситуация на УкраинеПо мнению главы МИД России, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Конгресс США подтолкнет американского президента Джо Байдена к большей конфронтации с Россией.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине, а установление беспилотной зоны над ней привело бы именно к такому сценарию. "Но Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики (в США), которые разжигают украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сентиментами, в том числе они есть в Конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую России. Мне кажется, Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода", – сказал Лавров, подчеркнув, что Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что передача советских С-300 из других стран на Украину невозможна и будет незаконной."Также обсуждается противоракетная оборона. Исходя из прагматических причин, они полагают, что можно попросить членов НАТО, которые владеют еще советского производства системами ПРО, что они их защитят. Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны", – сказал Лавров в интервью RT.Глава МИД РФ заявил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы. "Цель операции – защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель – демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России для всей европейских стран, мы предлагаем это уже много лет", – сказал он в интервью. Биолаборатории на УкраинеТакже по словам министра иностранных дел, Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий.По его словам, там экспериментировали с потенциальными инфекциями, Россия же поднимала этот вопрос в рамках международных организаций. Он напомнил, что Россия предлагала странам-участницам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия разработать верификационный механизм, применяемый ко всем. Глава российского МИД подчеркнул, что Россия настаивает на выработке механизма расследования военно-биологической деятельности, чтобы добиться ее транспарентности. Министр также отметил, что американцы развернули более 300 лабораторий в различных странах, многие из них находятся по периметру России.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-lavrova-telekanalu-rt--1038180067.html

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украина, россия, сергей лавров, мид рф, новости, сша, нато, политика, санкции