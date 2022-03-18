https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksport-tovarov-iz-abkhazii-v-2021-godu-snizilsya-bolee-chem-na-760-mln-rubley-1038180794.html
Экспорт товаров из Абхазии в 2021 году снизился более чем на 760 млн рублей
Экспорт товаров из Абхазии в 2021 году снизился более чем на 760 млн рублей
Внешнеторговый оборот Абхазии составил 35 млрд 924 млн рублей, что по сравнению с 2020 годом больше на 36%. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T12:15+0300
2022-03-18T12:15+0300
2022-03-18T13:38+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Экспорт товаров из Абхазии в 2021 году составил 6 млрд 60 млн рублей и снизился по сравнению с 2020 годом, когда он был осуществлен на сумму 6 млрд 841 млн рублей. Об этом на коллегии Таможенного комитета Абхазии заявил зампредседателя Алиас Лабахуа.Отмечается, что 50% экспорта из Абхазии составила алкогольная продукция.Продовольственные товары по сравнению с 2020 годом в 2021 году ввезли в Абхазию на 50% больше, на сумму более девяти млрд рублей. Импорт бензина был осуществлен на сумму 3 млрд 649 млн рублей, в 2020 году – на более чем один млрд рублей.В десятку торговых партнеров вошли Россия, Япония, Турция, Арабские Эмираты. Основной торговый партнер – Россия, на втором месте – Япония, на третьем – Турция.Товарооборот с Россией в 2021 году составил 27 млрд 3 млн рублей, в 2020 году он был 19 млрд 709 млн рублей.Товарооборот с Турцией - 1 млрд 873 млн рублей. Рыба и рыбная продукция составили 55% экспорта из Абхазию в Турцию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/plan-nachisleniy-tamozhennykh-platezhey-v-abkhazii-za-2021-god-vypolnen-na-127-1038181119.html
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Экспорт товаров из Абхазии в 2021 году снизился более чем на 760 млн рублей
12:15 18.03.2022 (обновлено: 13:38 18.03.2022) Подписаться на
Внешнеторговый оборот Абхазии составил 35 млрд 924 млн рублей, что по сравнению с 2020 годом больше на 36%.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Экспорт товаров из Абхазии в 2021 году составил 6 млрд 60 млн рублей и снизился по сравнению с 2020 годом, когда он был осуществлен на сумму 6 млрд 841 млн рублей. Об этом на коллегии Таможенного комитета Абхазии заявил зампредседателя Алиас Лабахуа.
Отмечается, что 50% экспорта из Абхазии составила алкогольная продукция.
Импорт продукции в Абхазию составил в 2021 году 29 млрд 864 млн рублей.
Продовольственные товары по сравнению с 2020 годом в 2021 году ввезли в Абхазию на 50% больше, на сумму более девяти млрд рублей.
Импорт бензина был осуществлен на сумму 3 млрд 649 млн рублей, в 2020 году – на более чем один млрд рублей.
В десятку торговых партнеров вошли Россия, Япония, Турция, Арабские Эмираты. Основной торговый партнер – Россия, на втором месте – Япония, на третьем – Турция.
Товарооборот с Россией в 2021 году составил 27 млрд 3 млн рублей, в 2020 году он был 19 млрд 709 млн рублей.
Товарооборот с Турцией - 1 млрд 873 млн рублей. Рыба и рыбная продукция составили 55% экспорта из Абхазию в Турцию.