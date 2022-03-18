https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/plan-nachisleniy-tamozhennykh-platezhey-v-abkhazii-za-2021-god-vypolnen-na-127-1038181119.html

План начислений таможенных платежей в Абхазии за 2021 год выполнен на 127%

План начислений таможенных платежей в Абхазии за 2021 год выполнен на 127%

Государственный таможенный комитет Абхазии подвел итоги работы за 2021 год на коллегии в пятницу, 18 марта. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T12:00+0300

2022-03-18T12:00+0300

2022-03-18T13:42+0300

в абхазии

таможенный контроль

абхазия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/1a/1031706955_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4a9359ff16cd1ebd9065188f1bf40085.jpg

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Объем начислений таможенных платежей в 2021 году составил более двух миллиардов рублей, план был выполнен на 127%, сообщил на коллегии Таможенного комитета зампредседателя Алиас Лабахуа. Председатель комитет Отар Хеция отметил, что в 2021 году работа ведомства была направлена на обеспечение экономической безопасности, пополнение госбюджета, борьбу с контрабандой, укрепление взаимодействия по линии международного сотрудничества. Он добавил, что более 20 сотрудников были приняты на службу на конкурсной основе, что позволило значительно омолодить состав.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/posrednik-labakhua-ob-antikrizisnykh-merakh-v-svyazi-s-ekonomicheskoy-obstanovkoy-1038148115.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таможенный контроль, абхазия, экономика