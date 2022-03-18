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План начислений таможенных платежей в Абхазии за 2021 год выполнен на 127%
План начислений таможенных платежей в Абхазии за 2021 год выполнен на 127%
Государственный таможенный комитет Абхазии подвел итоги работы за 2021 год на коллегии в пятницу, 18 марта. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T12:00+0300
2022-03-18T12:00+0300
2022-03-18T13:42+0300
в абхазии
таможенный контроль
абхазия
экономика
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Объем начислений таможенных платежей в 2021 году составил более двух миллиардов рублей, план был выполнен на 127%, сообщил на коллегии Таможенного комитета зампредседателя Алиас Лабахуа. Председатель комитет Отар Хеция отметил, что в 2021 году работа ведомства была направлена на обеспечение экономической безопасности, пополнение госбюджета, борьбу с контрабандой, укрепление взаимодействия по линии международного сотрудничества. Он добавил, что более 20 сотрудников были приняты на службу на конкурсной основе, что позволило значительно омолодить состав.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/posrednik-labakhua-ob-antikrizisnykh-merakh-v-svyazi-s-ekonomicheskoy-obstanovkoy-1038148115.html
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таможенный контроль, абхазия, экономика
План начислений таможенных платежей в Абхазии за 2021 год выполнен на 127%
12:00 18.03.2022 (обновлено: 13:42 18.03.2022) Подписаться на
Государственный таможенный комитет Абхазии подвел итоги работы за 2021 год на коллегии в пятницу, 18 марта.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Объем начислений таможенных платежей в 2021 году составил более двух миллиардов рублей, план был выполнен на 127%, сообщил на коллегии Таможенного комитета зампредседателя Алиас Лабахуа.
По сравнению с 2020 годом сумма доходов увеличилась на 40%, по сравнению с 2019 годом - на 46%.
Председатель комитет Отар Хеция отметил, что в 2021 году работа ведомства была направлена на обеспечение экономической безопасности, пополнение госбюджета, борьбу с контрабандой, укрепление взаимодействия по линии международного сотрудничества.
Он добавил, что более 20 сотрудников были приняты на службу на конкурсной основе, что позволило значительно омолодить состав.