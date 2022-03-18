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Фейки и информационная война: интервью политолога Лейлы Тания
Фейки и информационная война: интервью политолога Лейлы Тания
Политолог Лейла Тания в студии радио Sputnik рассказала об информационной войне в современных условиях, о том, как действуют создатели фейков, и зачем западные... 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T21:33+0300
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Лейла Тания считает, что нагнетание информационной борьбы связано с тем, что сегодня решается вопрос будущего мироустройства."Простому человеку трудно не попасть под эмоциональный накат, который как раз рассчитан на то, чтобы задействовать простых людей, чтобы попытаться противопоставить государственным интересам эмоции обывателей. Сегодня мы это очень хорошо видим на примере оценок, которые дают событиям на Украине и государственные деятели, и общество. Здесь важно выложить существенные аргументы", - говорит она.Тания подчеркнула, что людям необходимо понимать, что происходящее сегодня на Украине – это не война, а это действительно специальная военная операция."Здесь нужно использовать аргумент международного права, преподносить его в доступной форме для обычных людей, приводя примеры прецедентов, которые имелись до этого. Мы знаем, что Абхазия, являясь стратегическим союзником России, поддержала признание независимости ЛДНР, кроме того Абхазия выразила полную поддержку как военным действиям России, так и в гуманитарной сфере. У нас находятся беженцы из этих двух республик", – отмечает политолог.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/politolog-ob-informatsionnoy-voyne-vokrug-situatsii-na-ukraine-idet-borba-za-umy-lyudey-1038180317.html
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Фейки и информационная война: интервью политолога Лейлы Тания

21:33 18.03.2022
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Политолог Лейла Тания в студии радио Sputnik рассказала об информационной войне в современных условиях, о том, как действуют создатели фейков, и зачем западные страны нагнетают информационную борьбу.
Лейла Тания считает, что нагнетание информационной борьбы связано с тем, что сегодня решается вопрос будущего мироустройства.
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Политолог об информационной войне вокруг ситуации на Украине: идет борьба за умы людей
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"Простому человеку трудно не попасть под эмоциональный накат, который как раз рассчитан на то, чтобы задействовать простых людей, чтобы попытаться противопоставить государственным интересам эмоции обывателей. Сегодня мы это очень хорошо видим на примере оценок, которые дают событиям на Украине и государственные деятели, и общество. Здесь важно выложить существенные аргументы", - говорит она.
Тания подчеркнула, что людям необходимо понимать, что происходящее сегодня на Украине – это не война, а это действительно специальная военная операция.
"Здесь нужно использовать аргумент международного права, преподносить его в доступной форме для обычных людей, приводя примеры прецедентов, которые имелись до этого. Мы знаем, что Абхазия, являясь стратегическим союзником России, поддержала признание независимости ЛДНР, кроме того Абхазия выразила полную поддержку как военным действиям России, так и в гуманитарной сфере. У нас находятся беженцы из этих двух республик", – отмечает политолог.
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