https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/politolog-ob-informatsionnoy-voyne-vokrug-situatsii-na-ukraine-idet-borba-za-umy-lyudey-1038180317.html

Политолог об информационной войне вокруг ситуации на Украине: идет борьба за умы людей

Политолог об информационной войне вокруг ситуации на Украине: идет борьба за умы людей

В ходе спецоперации вооруженные силы России наносят высокоточные удары только по военным объектам и инфраструктуре Украины, не подвергая опасности мирное... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T18:20+0300

2022-03-18T18:20+0300

2022-03-18T18:20+0300

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Учитывая развитие новых информационных технологий, интернета и социальных сетей, информационная борьба приобретает всеобщий масштаб, массовый характер, идет борьба за умы обычных людей, сказала в интервью радио Sputnik политолог Лейла Тания.Она подчеркнула, что информационная политика, информационная стратегия государства является важным инструментом в реализации национальных интересов. Учитывая, что отношения между государствами часто обретают конфронтационный характер, характер недружественных отношений, информационная политика разных государств тоже обретает форму войны.По ее словам, после распада Советского Союза и Варшавского блока, мир стал однополярным, где США претендует на роль гегемона. С этим не могут смириться другие крупные страны, такие как Россия, Китай. Тания считает, что нагнетание информационной борьбы связано с тем, что сегодня решается вопрос будущего мироустройства.Продолжая свою мысль, эксперт отметила, что даже простые люди сегодня стали неплохо разбираться в аргументах геополитики."Многие прекрасно понимают, что ситуация вызвана именно нагнетанием со стороны США и НАТО приближением их буквально к границам России, что создает угрозу. Это хорошо было показано в период диалога России и США, России и НАТО о гарантиях безопасности в России", – считает Тания.Тания подчеркнула, что людям необходимо понимать, что происходящее сегодня на Украине – это не война, а это действительно специальная военная операция.Подоплекой нынешнего обострения были восемь лет безрезультатных мер минских переговоров по нормализации ситуации на Украине, частью которой были Луганская и Донецкая Народные Республики."Россия именно так рассматривала их статус на протяжении восьми лет. Но мало того, что минские договоренности никак не соблюдались, в течение этих восьми лет шел обстрел, в результате гибли простые люди. У этих республик не было никакой армии, фактически война шла с гражданским населением", - сказала Лейла Тания.Президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции для того, чтобы защитить гражданское население ЛДНР от геноцида, говорит эксперт.В информационной войне используется нарратив о необходимости прекращения операции, в том числе внутри российского общества, в силу того, что нет понимания специфики военной операции, считает Тания."На самом деле, эта операция является ничем иным как принуждением Украины к миру, которая веден войну против мирного населения ЛНР и ДНР. Эта операция соответствует международному праву, а именно седьмой главе устава ООН. Именно этот контекст – соответствия международному праву, должен звучать постоянно, когда идет разъяснение сути специально военной операции по денацификации и демилитаризации Украины", - отметила политолог.Военная спецоперация России на Украине была начата 24 февраля.

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