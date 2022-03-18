Политолог об информационной войне вокруг ситуации на Украине: идет борьба за умы людей
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В ходе спецоперации вооруженные силы России наносят высокоточные удары только по военным объектам и инфраструктуре Украины, не подвергая опасности мирное население городов и поселков.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Учитывая развитие новых информационных технологий, интернета и социальных сетей, информационная борьба приобретает всеобщий масштаб, массовый характер, идет борьба за умы обычных людей, сказала в интервью радио Sputnik политолог Лейла Тания.
Она подчеркнула, что информационная политика, информационная стратегия государства является важным инструментом в реализации национальных интересов. Учитывая, что отношения между государствами часто обретают конфронтационный характер, характер недружественных отношений, информационная политика разных государств тоже обретает форму войны.
"Противостояние отмечается и в экспертной среде. В эту войну втягиваются и политики, и государственные деятели. Сегодня, учитывая ситуацию на Донбассе и спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины, масштаб информационного противостояния беспрецедентный", – отметила политолог.
По ее словам, после распада Советского Союза и Варшавского блока, мир стал однополярным, где США претендует на роль гегемона. С этим не могут смириться другие крупные страны, такие как Россия, Китай.
Тания считает, что нагнетание информационной борьбы связано с тем, что сегодня решается вопрос будущего мироустройства.
"Простому человеку трудно не попасть под эмоциональный накат, который как раз рассчитан на то, чтобы задействовать простых людей, чтобы попытаться противопоставить государственным интересам эмоции обывателей. Сегодня мы это очень хорошо видим на примере оценок, которые дают событиям на Украине и государственные деятели, и общество. Здесь важно выложить существенные аргументы", - говорит она.
Продолжая свою мысль, эксперт отметила, что даже простые люди сегодня стали неплохо разбираться в аргументах геополитики.
"Многие прекрасно понимают, что ситуация вызвана именно нагнетанием со стороны США и НАТО приближением их буквально к границам России, что создает угрозу. Это хорошо было показано в период диалога России и США, России и НАТО о гарантиях безопасности в России", – считает Тания.
Тания подчеркнула, что людям необходимо понимать, что происходящее сегодня на Украине – это не война, а это действительно специальная военная операция.
"Здесь нужно использовать аргумент международного права, преподносить его в доступной форме для обычных людей, приводя примеры прецедентов, которые имелись до этого. Мы знаем, что Абхазия, являясь стратегическим союзником России, поддержала признание независимости ЛДНР, кроме того Абхазия выразила полную поддержку как военным действиям России, так и в гуманитарной сфере. У нас находятся беженцы из этих двух республик", – отмечает политолог.
Подоплекой нынешнего обострения были восемь лет безрезультатных мер минских переговоров по нормализации ситуации на Украине, частью которой были Луганская и Донецкая Народные Республики.
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"Россия именно так рассматривала их статус на протяжении восьми лет. Но мало того, что минские договоренности никак не соблюдались, в течение этих восьми лет шел обстрел, в результате гибли простые люди. У этих республик не было никакой армии, фактически война шла с гражданским населением", - сказала Лейла Тания.
Президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции для того, чтобы защитить гражданское население ЛДНР от геноцида, говорит эксперт.
"Территории ЛНР и ДНР исконно российские территории с исконным коренным русским населением на этих территориях. Они были включены в состав Украины волюнтаристским способом, точно также был подарен Крым Украине в 1954 году Хрущевым. Вот это подоплека, которая вылилась в такую военную спецоперацию", - подчеркнула она.
В информационной войне используется нарратив о необходимости прекращения операции, в том числе внутри российского общества, в силу того, что нет понимания специфики военной операции, считает Тания.
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"На самом деле, эта операция является ничем иным как принуждением Украины к миру, которая веден войну против мирного населения ЛНР и ДНР. Эта операция соответствует международному праву, а именно седьмой главе устава ООН. Именно этот контекст – соответствия международному праву, должен звучать постоянно, когда идет разъяснение сути специально военной операции по денацификации и демилитаризации Украины", - отметила политолог.
Военная спецоперация России на Украине была начата 24 февраля.