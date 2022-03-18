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Концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией прошел в Абхазии
Концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией прошел в Абхазии
Праздничное мероприятие было организовано администрацией Сухума. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T17:17+0300
2022-03-18T17:17+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Концерт в честь восьмилетия со дня подписания договора о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а также для поддержки специальной военной операции России на Украине прошел в Абхазской Госфилармонии 18 марта.Гостей концерта поприветствовал заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава. Он отметил, что воссоединение Крыма с Россией показало всему миру единство и сплоченность российского народа.Советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов подчеркнул, что события 2014 года в Крыму – это торжество исторической справедливости, сопоставимое с признанием независимости и государственного суверенитета Абхазии."В 1954 году Крым был незаконно включен в состав другой республики, плоды этих волюнтаристских решений двух всем известных руководителей Советского Союза мы пожинаем до сих пор. Слава Богу, события 2014 года в Крыму обошлись без жертв. В этом заслуга самих крымчан и России, которая пришла к ним на помощь в критический момент", - добавил он.Для полного зала зрителей, которые держали флаги России и Абхазии, выступили абхазские исполнители Сати Какубава, Артур Лакрба, Мана, Тимур Тания, Гоча Пачулия. Главными гостьями мероприятия стала заслуженная артистка России Ольга Кормухина и ее муж рок-музыкант Алексей Белов.Со сцены артистка призналась, что Сухум – это первый курортный город, который она посетила в осознанном возрасте и планирует приехать на отдых в столицу с мужем этим летом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/shamba-nazval-vossoedinenie-kryma-s-rossiey-istoricheski-spravedlivym-shagom-1038183491.html
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Концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией прошел в Абхазии
17:17 18.03.2022 (обновлено: 18:24 18.03.2022) Подписаться на
Праздничное мероприятие было организовано администрацией Сухума.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Концерт в честь восьмилетия со дня подписания договора о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а также для поддержки специальной военной операции России на Украине прошел в Абхазской Госфилармонии 18 марта.
Гостей концерта поприветствовал заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава. Он отметил, что воссоединение Крыма с Россией показало всему миру единство и сплоченность российского народа.
"Можно ли представить сегодня в век высоки технологий, что кто-то может принять решение об осуществлении блокады. Именно так поступила украинская власть. Как можно назвать тех, кто запрещает использовать русский язык – это ведь настоящий национализм. Народ Абхазии, переживший грузинский фашизм и национализм, знает, что такое, когда кто-то пытается лишить тебя родного языка. Сегодня мы поддерживаем Россию и ее курс, нацеленный на денацификацию и демилитаризацию Украины", - сказал он.
Советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов подчеркнул, что события 2014 года в Крыму – это торжество исторической справедливости, сопоставимое с признанием независимости и государственного суверенитета Абхазии.
"В 1954 году Крым был незаконно включен в состав другой республики, плоды этих волюнтаристских решений двух всем известных руководителей Советского Союза мы пожинаем до сих пор. Слава Богу, события 2014 года в Крыму обошлись без жертв. В этом заслуга самих крымчан и России, которая пришла к ним на помощь в критический момент", - добавил он.
Для полного зала зрителей, которые держали флаги России и Абхазии, выступили абхазские исполнители Сати Какубава, Артур Лакрба, Мана, Тимур Тания, Гоча Пачулия. Главными гостьями мероприятия стала заслуженная артистка России Ольга Кормухина и ее муж рок-музыкант Алексей Белов.
"Абхазский народ мы знаем давно, сегодня лишний раз убедились в его гостеприимности, широте души, культуре и его верности, надежности и мужестве. На сегодняшний день это самое главное. На самом деле, у нас одна идея и нас объединяет то, ради чего мы готовы не только жить, но и умирать – любовь к правде, справедливости", - сказала певица.
Со сцены артистка призналась, что Сухум – это первый курортный город, который она посетила в осознанном возрасте и планирует приехать на отдых в столицу с мужем этим летом.