https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/kontsert-v-chest-vosmiletiya-vossoedineniya-kryma-s-rossiey-proshel-v-abkhazii-1038192139.html

Концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией прошел в Абхазии

Концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией прошел в Абхазии

Праздничное мероприятие было организовано администрацией Сухума. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T17:17+0300

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Концерт в честь восьмилетия со дня подписания договора о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а также для поддержки специальной военной операции России на Украине прошел в Абхазской Госфилармонии 18 марта.Гостей концерта поприветствовал заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава. Он отметил, что воссоединение Крыма с Россией показало всему миру единство и сплоченность российского народа.Советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов подчеркнул, что события 2014 года в Крыму – это торжество исторической справедливости, сопоставимое с признанием независимости и государственного суверенитета Абхазии."В 1954 году Крым был незаконно включен в состав другой республики, плоды этих волюнтаристских решений двух всем известных руководителей Советского Союза мы пожинаем до сих пор. Слава Богу, события 2014 года в Крыму обошлись без жертв. В этом заслуга самих крымчан и России, которая пришла к ним на помощь в критический момент", - добавил он.Для полного зала зрителей, которые держали флаги России и Абхазии, выступили абхазские исполнители Сати Какубава, Артур Лакрба, Мана, Тимур Тания, Гоча Пачулия. Главными гостьями мероприятия стала заслуженная артистка России Ольга Кормухина и ее муж рок-музыкант Алексей Белов.Со сцены артистка призналась, что Сухум – это первый курортный город, который она посетила в осознанном возрасте и планирует приехать на отдых в столицу с мужем этим летом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/shamba-nazval-vossoedinenie-kryma-s-rossiey-istoricheski-spravedlivym-shagom-1038183491.html

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