https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/shamba-nazval-vossoedinenie-kryma-s-rossiey-istoricheski-spravedlivym-shagom-1038183491.html

Шамба назвал воссоединение Крыма с Россией исторически справедливым шагом

Шамба назвал воссоединение Крыма с Россией исторически справедливым шагом

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T15:10+0300

2022-03-18T15:10+0300

2022-03-18T15:10+0300

сергей шамба

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Воссоединение России и Крыма – это исторически справедливый шаг, сказал в интервью радио Sputnik секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба.После этого события Россия столкнулась с двойными стандартами западных стран, которые не приняли во внимание то обстоятельство, что возвращение Крыма состоялось в результате волеизъявления жителей."В то же время признана была Республика Косово, которая фактически в результате военных действий отсоединилась от Сербии. Ее независимость стала возможной только при поддержке стран НАТО. А здесь, без кровопролития народ проявил свою волю", - сказал Сергей Шамба, подчеркнув, что вся история полуострова непосредственно связана с Россией и народ, проживающий там, именно так себя идентифицирует.Абхазия приветствует воссоединение России с Крымом, так как республика сама столкнулась с агрессией со стороны Грузии на пути самоопределения, заявил секретарь Совбеза.18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией.Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/muradov-o-vozvraschenii-kryma-rossii-eto-voleizyavlenie-vlastey-i-grazhdan-1038168255.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/territorialnye-izmeneniya-ukrainskoy-ssr-posle-1921-goda-1037912165.html

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сергей шамба, крым, россия, абхазия, политика