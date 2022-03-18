https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/shamba-nazval-vossoedinenie-kryma-s-rossiey-istoricheski-spravedlivym-shagom-1038183491.html
Шамба назвал воссоединение Крыма с Россией исторически справедливым шагом
Шамба назвал воссоединение Крыма с Россией исторически справедливым шагом
18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в... 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T15:10+0300
2022-03-18T15:10+0300
2022-03-18T15:10+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Воссоединение России и Крыма – это исторически справедливый шаг, сказал в интервью радио Sputnik секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба.После этого события Россия столкнулась с двойными стандартами западных стран, которые не приняли во внимание то обстоятельство, что возвращение Крыма состоялось в результате волеизъявления жителей."В то же время признана была Республика Косово, которая фактически в результате военных действий отсоединилась от Сербии. Ее независимость стала возможной только при поддержке стран НАТО. А здесь, без кровопролития народ проявил свою волю", - сказал Сергей Шамба, подчеркнув, что вся история полуострова непосредственно связана с Россией и народ, проживающий там, именно так себя идентифицирует.Абхазия приветствует воссоединение России с Крымом, так как республика сама столкнулась с агрессией со стороны Грузии на пути самоопределения, заявил секретарь Совбеза.18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией.Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/muradov-o-vozvraschenii-kryma-rossii-eto-voleizyavlenie-vlastey-i-grazhdan-1038168255.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/territorialnye-izmeneniya-ukrainskoy-ssr-posle-1921-goda-1037912165.html
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сергей шамба, крым, россия, абхазия, политика
Шамба назвал воссоединение Крыма с Россией исторически справедливым шагом
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18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik.
Воссоединение России и Крыма – это исторически справедливый шаг, сказал в интервью радио Sputnik
секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба.
"Потому что было учтено волеизъявление народа в марте 2014 года, когда на референдуме в автономной республике Крым народ проголосовал за отсоединение от Украины. Это исторически справедливый шаг, было волеизъявление жителей Крыма, это прошло без насилия, в результате народного референдума", – добавил он.
После этого события Россия столкнулась с двойными стандартами западных стран, которые не приняли во внимание то обстоятельство, что возвращение Крыма состоялось в результате волеизъявления жителей.
"В то же время признана была Республика Косово, которая фактически в результате военных действий отсоединилась от Сербии. Ее независимость стала возможной только при поддержке стран НАТО. А здесь, без кровопролития народ проявил свою волю", - сказал Сергей Шамба, подчеркнув, что вся история полуострова непосредственно связана с Россией и народ, проживающий там, именно так себя идентифицирует.
Абхазия приветствует воссоединение России с Крымом, так как республика сама столкнулась с агрессией со стороны Грузии на пути самоопределения, заявил секретарь Совбеза.
"Нам пришлось с оружием в руках отстаивать свою независимость. Поэтому это нам хорошо понятно, и мы сегодня будем отмечать это событие в столице Абхазии, в Сухуме", – сказал он.
18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией.
Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.
В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.