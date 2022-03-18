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МЧС Абхазии отправит в ДНР около 20 тонн гуманитарного груза
МЧС Абхазии отправит в ДНР около 20 тонн гуманитарного груза
До 25 тонн гуманитарного груза 10 марта было отправлено МЧС Абхазии для Луганской Народной Республики. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. МЧС Абхазии 18 марта отправит около 20 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Абхазии для Донецкой Народной Республики, сказал глава ведомства Лев Квициния.12 марта первая партия гуманитарного груза была доставлена в ЛНР. Конвой состоял из пяти грузовиков с крупами, фруктами и предметами первой необходимости, игрушками, водой в бутылках. Абхазия предоставила несколько тонн цитрусовых.После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. 118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар". 18 марта 37 человек из Луганской Народной Республики отправились из Сухума домой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/mchs-abkhazii-dostavilo-gumanitarnyy-gruz-v-lnr-1038075388.html
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мчс абхазии, гуманитарная помощь, абхазия, лнр, днр

МЧС Абхазии отправит в ДНР около 20 тонн гуманитарного груза

14:45 18.03.2022
© Foto / facebook / МЧС АбхазииКолонна МЧС с беженцами из Донбасса
Колонна МЧС с беженцами из Донбасса - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2022
© Foto / facebook / МЧС Абхазии
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До 25 тонн гуманитарного груза 10 марта было отправлено МЧС Абхазии для Луганской Народной Республики.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. МЧС Абхазии 18 марта отправит около 20 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Абхазии для Донецкой Народной Республики, сказал глава ведомства Лев Квициния.

"Формирование груза сегодня заканчивается, в районе пяти часов планируем выезжать. Груз был собран буквально за два-три дня. Это товары первой необходимости, электрогенераторы, которые там очень нужны. Я думаю, что завтра-послезавтра мы уже будем в Донецке", – отметил глава спасательного ведомства.

12 марта первая партия гуманитарного груза была доставлена в ЛНР.
Конвой состоял из пяти грузовиков с крупами, фруктами и предметами первой необходимости, игрушками, водой в бутылках. Абхазия предоставила несколько тонн цитрусовых.
После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей.
Колонна МЧС Абхазии с гуманитарным грузом - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
МЧС Абхазии доставило гуманитарный груз в ЛНР
12 марта, 14:31
118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар".
18 марта 37 человек из Луганской Народной Республики отправились из Сухума домой.
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