https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/mchs-abkhazii-otpravit-v-dnr-okolo-20-tonn-gumanitarnogo-gruza-1038186770.html

МЧС Абхазии отправит в ДНР около 20 тонн гуманитарного груза

МЧС Абхазии отправит в ДНР около 20 тонн гуманитарного груза

До 25 тонн гуманитарного груза 10 марта было отправлено МЧС Абхазии для Луганской Народной Республики. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T14:45+0300

2022-03-18T14:45+0300

2022-03-18T14:45+0300

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. МЧС Абхазии 18 марта отправит около 20 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Абхазии для Донецкой Народной Республики, сказал глава ведомства Лев Квициния.12 марта первая партия гуманитарного груза была доставлена в ЛНР. Конвой состоял из пяти грузовиков с крупами, фруктами и предметами первой необходимости, игрушками, водой в бутылках. Абхазия предоставила несколько тонн цитрусовых.После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. 118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар". 18 марта 37 человек из Луганской Народной Республики отправились из Сухума домой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/mchs-abkhazii-dostavilo-gumanitarnyy-gruz-v-lnr-1038075388.html

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мчс абхазии, гуманитарная помощь, абхазия, лнр, днр