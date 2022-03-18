https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/nazvany-aktsii-kotorye-luchshe-pokupat-posle-otkrytiya-rynka-v-rossii-1038176988.html

Названы акции, которые лучше покупать после открытия рынка в России

Названы акции, которые лучше покупать после открытия рынка в России

Эксперты уверены, что решение ЦБ России о приостановке торгов на Московской бирже с 28 февраля было адекватной ситуации мерой. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T09:45+0300

2022-03-18T09:45+0300

2022-03-18T10:02+0300

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Акции российских компаний сырьевого экспорта и упавшие в цене облигации федерального займа (ОФЗ) будут наиболее интересны для покупок после паузы на российском биржевом рынке, считают опрошенные РИА Новости эксперты.При этом они подчеркивают, что начинающим инвесторам стоит проявить осторожность сразу после открытия торгов, чтобы не понести убытки."Впереди время больших возможностей. Самая хорошая новость в том, что российские акции просто беспрецедентно дешевы. Поэтому при условии снижения геополитических рисков и смягчения санкционного давления, а это выглядит все более вероятным сценарием, доходность по ним может в разы превысить доходность по депозитам. Поэтому я ожидаю, что большинство инвесторов будут оставаться в рынке", — отметил директор по стратегии "Финама" Ярослав Кабаков.Правда, спешить с покупками он не советует — лучше дождаться, когда рынок станет более понятным и прогнозируемым.Что покупать?Среди наиболее интересных секторов эксперт назвал бумаги экспортных сырьевых компаний, поскольку большинство западных контрагентов опасаются полностью блокировать российских поставщиков. Компании, ориентированные на внутренний спрос — электроэнергетика, ритейл и банки, — по его словам, пока выглядят более уязвимо.Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также выделил бумаги "Лукойла" и "Новатэка", поскольку санкционное влияние на эти компании ограниченно. Акции золотодобытчиков, таких как "Полюс" или Polymetal, по его словам, также привлекательны, так как конъюнктура на рынке золота сейчас благоприятна.Ждем восстановленияВ целом все опрошенные эксперты предсказывают восстановление рынка: российские акции недооценены, а компании более устойчивы, чем в прошлые кризисы. Открытия торгов аналитики ожидают уже в ближайшем будущем. При этом факторами поддержки рынка могут выступать как средства Минфина, так и успехи в спецоперации на Украине.Он подчеркнул, что курс рубля к доллару стабилизируется уже сейчас.Эксперты отмечают, что решение ЦБ о приостановке торгов на Московской бирже с 28 февраля было адекватной ситуации мерой, но считают, что пауза уже затянулась.Кабаков полагает, что в основном сейчас это связано с тем, что нужно тщательно подготовить механизмы поддержки рынка. Прежде всего, речь об эффективном расходовании выделенного Минфином на эти цели одного триллиона рублей. Сейчас как никогда нужен сильный покупатель, поэтому эти деньги должны быть в рынке в момент открытия торгов, говорит эксперт.

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