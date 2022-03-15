https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/vzyali-novyy-kurs-smozhet-li-tsb-spasti-rubl--1038121384.html

Взяли новый курс: сможет ли Банк России спасти рубль

Взяли новый курс: сможет ли Банк России спасти рубль

На фоне антироссийских санкций Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов, потом ограничили вывоз и покупку валюты, дошло и до расчета курса. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T09:45+0300

2022-03-15T09:45+0300

2022-03-15T10:12+0300

экономика

центральный банк рф

санкции

рубль

валюта

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Сколько будет стоить доллар и в чем суть изменений — читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.По новым правиламОфициальный курс рубля на следующий день определяют на основе результатов валютообменных операций на Московской бирже, совершенных с десяти утра до половины двенадцатого дня. Берут среднее значение.Теперь временной коридор расширят — до половины пятого вечера по московскому времени.Это необходимо "для повышения репрезентативности <…> в условиях повышенной волатильности", отмечает регулятор. Проект соответствующего указания направили на регистрацию в Министерство юстиции. Документ вступит в силу со дня опубликования.Привычный механизм вполне всех устраивал. Для экономических агентов — малых и средних предпринимателей, крупного бизнеса разных отраслей — минимум рисков.То есть официальный курс, установленный сегодня утром на завтра, может оказаться неактуальным. Игрокам рынка придется хеджировать (страховать) валютные риски, тем самым увеличивая расходы. Либо переходить на расчеты в более стабильных валютах. Все это больно бьет по экономике.Как известно, Запад заблокировал часть золотовалютных резервов (ЗВР) страны. На выходных министр финансов Антон Силуанов озвучил потери: около 300 миллиардов долларов, почти половина.ЗВР формировались за счет доходов от импорта углеводородов, превышающих определенный показатель. Действовало так называемое бюджетное правило: ЦБ в интересах Минфина приобретал на нефтяную сверхприбыль валюту.Государство, как и обычный человек, копит деньги на черный день — когда нужно залатать внезапно образовавшуюся финансовую дыру. Например, ЦБ проводит валютные интервенции: продает евро и доллары из резервов, чтобы не допустить резкого ослабления рубля. Теперь же у регулятора связаны руки, и национальная валюта с 24 февраля стремительно падает. Приходилось даже приостанавливать торги на бирже.По ЗВР Россия на четвертом месте в мире после Швейцарии, Японии и Китая.По официальным данным, в начале февраля золота в ЦБ было на 132 миллиарда долларов. Около 30 миллиардов разметили в резервах Международного валютного фонда и специальных правах заимствования. Санкции на них не распространяются. Сложнее с 311,3 миллиарда в ценных бумагах иностранных эмитентов и 152 миллиардами наличных в зарубежных банках. По состоянию на июнь на доллар приходилось 16,4 процента ЗВР, на евро — 32,3, на фунт стерлингов — шесть с половиной, на юань — 13,1. Точной информации по странам, где находятся эти сбережения, нет. Сообщают, что в Китае порядка 14 процентов, в юрисдикции ЕС, США, Канады и Великобритании — около 40. При этом Запад давит на Пекин, добиваясь ограничения доступа России к юаню.Вынужденные мерыВ условиях высокой волатильности прежние правила действительно неэффективны, признают аналитики. "Увеличение временного интервала позволит учесть больше сделок, лучше скорректировать спрос и предложение. Проще говоря, котировки рубля станут реалистичнее", — объясняет Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Валютный рынок необходимо стабилизировать. "Санкции могут усилить в любой момент, и у ЦБ расширяется пространство для интервенций. Это непременно скажется на прочности и востребованности рубля", — уточняет она.Речь идет только о долларовых сделках, для остальных диапазон расчета останется без изменений.Впрочем, новшества ждут и евро. Регулятор упростит порядок определения его официального курса: будет, как для других валют. Пока же вычисляют не напрямую, по среднему значению на торгах, а с учетом котировок доллара.Комплекс экстренных мер, принятых регулятором, облегчит ситуацию, полагает Федор Сидоров, основатель Школы практического инвестирования.Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов возражает: "Объемы на рынке низкие, на покупателей и продавцов валюты не повлияешь. Все это лишь для того, чтобы упростить и ускорить формирование курсов валют на сайте регулятора".Понятно, что в котировки рубля заложена геополитика. "При отсутствии негатива во внешнеполитической повестке и если не будет новых санкций, национальная валюта может в течение недели укрепиться на два-три рубля к доллару и евро", — отмечает Федор Сидоров.Более того, среднесрочные оценки не исключают возврат к ста рублям за доллар.Как указывают аналитики, ЗВР России могут увеличиться. Этому способствуют высокие цены на сырье. К слову, с минимумов в 2015-м резервы прибавили почти 300 миллиардов долларов. Если темпы сохранятся, то государственные сбережения будут расти на 42,8 миллиарда в год.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/bank-rossii-zayavil-chto-raspolagaet-resursami-dlya-podderzhaniya-finansovoy-stabilnosti-1037812687.html

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экономика, центральный банк рф, санкции, рубль, валюта