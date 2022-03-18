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Правительство России разрешило вывоз продукции в Абхазию без каких-либо ограничений
Правительство России разрешило вывоз продукции в Абхазию без каких-либо ограничений
Постановление вносит изменение в акты, регулирующие временный разрешительный порядок для вывоза отдельных видов товара из России. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T08:45+0300
2022-03-18T08:45+0300
2022-03-18T10:06+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Правительство России разрешило вывоз отдельных видов продукции из страны в Абхазию, ДНР, ЛНР, Южную Осетию и Республику Беларусь в рамках Союзного государства без каких-либо ограничений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации. Одно из ранее принятых постановлений устанавливало до 31 декабря 2022 года включительно разрешительный порядок вывоза товаров из России, в том числе в Абхазию и Южную Осетию.Согласно документу, расширен перечень документации, которая может быть использована для подтверждения российского происхождения товара. Теперь поставщик может воспользоваться:Теперь у правительства будет возможность предоставлять временные разрешения на вывоз определенных товаров, которые включены в соответствующий перечень, на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, согласованных с Минпромторгом и Минэкономразвития .
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/vyvoz-iz-rossii-bolee-200-naimenovaniy-tovarov-razreshen-tolko-v-eaes-abkhaziyu-i-ryuo-1038029608.html
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правительство рф, абхазия, экономика, импорт, экспорт
Правительство России разрешило вывоз продукции в Абхазию без каких-либо ограничений
08:45 18.03.2022 (обновлено: 10:06 18.03.2022) Подписаться на
Постановление вносит изменение в акты, регулирующие временный разрешительный порядок для вывоза отдельных видов товара из России.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik
. Правительство России разрешило вывоз отдельных видов продукции из страны в Абхазию, ДНР, ЛНР, Южную Осетию и Республику Беларусь в рамках Союзного государства без каких-либо ограничений. Соответствующий документ опубликован
на официальном интернет портале правовой информации.
Одно из ранее принятых постановлений
устанавливало до 31 декабря 2022 года включительно разрешительный порядок вывоза товаров из России, в том числе в Абхазию и Южную Осетию.
Теперь, согласно внесенным изменениям, разрешен вывоз отдельных видов продукции из России в ДНР, ЛНР, Абхазию, Южную Осетию и Республику Беларусь в рамках Союзного государства без каких-либо ограничений.
Согласно документу, расширен перечень документации, которая может быть использована для подтверждения российского происхождения товара.
Теперь поставщик может воспользоваться:
сертификатом о происхождении товара по форме СТ-1,
иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товара, оформленным уполномоченной на выдачу данных сертификатов организацией,
либо заключением о подтверждении производства промышленной продукции на территории России, выдаваемым в установленном порядке Минпромторгом.
Теперь у правительства будет возможность предоставлять временные разрешения на вывоз определенных товаров, которые включены в соответствующий перечень, на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, согласованных с Минпромторгом и Минэкономразвития .