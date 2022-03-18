https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/pravitelstvo-rossii-razreshilo-vyvoz-produktsii-v-abkhaziyu-bez-kakikh-libo-ogranicheniy-1038176753.html

Правительство России разрешило вывоз продукции в Абхазию без каких-либо ограничений

Правительство России разрешило вывоз продукции в Абхазию без каких-либо ограничений

Постановление вносит изменение в акты, регулирующие временный разрешительный порядок для вывоза отдельных видов товара из России. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T08:45+0300

2022-03-18T08:45+0300

2022-03-18T10:06+0300

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Правительство России разрешило вывоз отдельных видов продукции из страны в Абхазию, ДНР, ЛНР, Южную Осетию и Республику Беларусь в рамках Союзного государства без каких-либо ограничений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации. Одно из ранее принятых постановлений устанавливало до 31 декабря 2022 года включительно разрешительный порядок вывоза товаров из России, в том числе в Абхазию и Южную Осетию.Согласно документу, расширен перечень документации, которая может быть использована для подтверждения российского происхождения товара. Теперь поставщик может воспользоваться:Теперь у правительства будет возможность предоставлять временные разрешения на вывоз определенных товаров, которые включены в соответствующий перечень, на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, согласованных с Минпромторгом и Минэкономразвития .

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/vyvoz-iz-rossii-bolee-200-naimenovaniy-tovarov-razreshen-tolko-v-eaes-abkhaziyu-i-ryuo-1038029608.html

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правительство рф, абхазия, экономика, импорт, экспорт