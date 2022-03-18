https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-19-i-20-marta-1038195142.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 марта

Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T18:25+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами снег разной интенсивности, туман. В предгорьях и горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +!°С до +6°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии