https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-19-i-20-marta-1038195142.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T18:25+0300
2022-03-18T18:25+0300
2022-03-18T18:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037214360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2577590ebe3d0cf0f2417b3f36d4f2f4.jpg
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами снег разной интенсивности, туман. В предгорьях и горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +!°С до +6°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037214360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3c063dc6ff327e89bf97b11e2eb12bc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 марта
Подписаться на
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами снег разной интенсивности, туман. В предгорьях и горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +!°С до +6°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.