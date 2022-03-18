Путин отметил героизм российских военных в ходе операции на Украине
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
© Sputnik / Сергей Гунеев/
В пятницу 18 марта в Лужниках был организован концерт "Крымская весна", на котором выступил президент Владимир Путин.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил героизм военных России в ходе спецоперации на Украине.
"Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции", - сказал Путин во время концерта в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Он отметил, что военные РФ на Украине прикрывают друг друга, и что такого единения не было давно.
"Все заключается в том, что это (единство - ред.) универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа, в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции - плечом к плечу. Помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пуль на поле боя. Такого единения у нас давно не было", - сказал Путин.
"Все заключается в том, что это (единство - ред.) универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа, в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции - плечом к плечу. Помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пуль на поле боя. Такого единения у нас давно не было", - сказал Путин.
Он также заявил, что Россия обязательно реализует все намеченные планы.
Президент напомнил, что крымчане хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией. Они, по словам Путина, поступили правильно, когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов.
"На своей земле, объединенные общей судьбой - так наверняка думали и этим руководствовали люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели", - отметил президент.
Он добавил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины.
"За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов", - сказал он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".