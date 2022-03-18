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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/putin-rossiyskie-voennye-na-ukraine-delayut-vse-dlya-sokhraneniya-zhizni-mirnykh-grazhdan-1038183348.html
Путин: российские военные на Украине делают все для сохранения жизни мирных граждан
Путин: российские военные на Украине делают все для сохранения жизни мирных граждан
В пятницу, 18 марта, по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом... 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T13:15+0300
2022-03-18T13:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.Президент России также изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Он отметил, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/za-pravo-byt-rossiey-videokonferentsiya-vladimira-putina-1038156230.html
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россия, украина, владимир путин, германия

Путин: российские военные на Украине делают все для сохранения жизни мирных граждан

13:15 18.03.2022 (обновлено: 13:24 18.03.2022)
© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с представителями социальных организаций
Президент РФ В. Путин встретился с представителями социальных организаций - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2022
© Sputnik / Сергей Ильин
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В пятницу, 18 марта, по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины... Отмечено, что российские вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путем организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Президент России также изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей.
Президент РФ В. Путин - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2022
"За право быть Россией": видеоконференция Владимира Путина
16 марта, 20:59
Он отметил, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения.

"Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", – отмечается в сообщении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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