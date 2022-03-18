https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/putin-rossiyskie-voennye-na-ukraine-delayut-vse-dlya-sokhraneniya-zhizni-mirnykh-grazhdan-1038183348.html

Путин: российские военные на Украине делают все для сохранения жизни мирных граждан

Путин: российские военные на Украине делают все для сохранения жизни мирных граждан

В пятницу, 18 марта, по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T13:15+0300

2022-03-18T13:15+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

владимир путин

германия

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.Президент России также изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Он отметил, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/za-pravo-byt-rossiey-videokonferentsiya-vladimira-putina-1038156230.html

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