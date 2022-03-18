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ЦБ России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%
ЦБ России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%
В начале 2022 года ЦБ уже повышал ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T14:20+0300
2022-03-18T14:20+0300
2022-03-18T15:19+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Всего за 2021 год регулятор повысил ключевую ставку семь раз, в совокупности на 4,25 процентного пункта, а в начале 2022 года еще на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых. Из-за геополитической ситуации и введенных западными странами против России санкций началось резкое снижение курса рубля, на рынках наблюдалась высокая волатильность. Это вынудило ЦБ экстренно повысить ключевую ставку – на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали от ЦБ такого решения. Экономисты объясняли, что оно будет самым рациональным на фоне высокой геополитической неопределенности и нехватки макроэкономических данных, а также необходимости в дальнейшем стимулировать восстановление экономики.Кроме того, Банк России сообщил, что в ближайшие кварталы ожидает снижения ВВП страны, индикаторы свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/nazvany-aktsii-kotorye-luchshe-pokupat-posle-otkrytiya-rynka-v-rossii-1038176988.html
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центральный банк рф, россия, экономика, санкции, финансы
ЦБ России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%
14:20 18.03.2022 (обновлено: 15:19 18.03.2022) Подписаться на
В начале 2022 года ЦБ уже повышал ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Всего за 2021 год регулятор повысил ключевую ставку семь раз, в совокупности на 4,25 процентного пункта, а в начале 2022 года еще на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.
Из-за геополитической ситуации и введенных западными странами против России санкций началось резкое снижение курса рубля, на рынках наблюдалась высокая волатильность. Это вынудило ЦБ экстренно повысить ключевую ставку – на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых.
"Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых", – говорится в сообщении.
Опрошенные РИА Новости
аналитики ожидали от ЦБ такого решения. Экономисты объясняли, что оно будет самым рациональным на фоне высокой геополитической неопределенности и нехватки макроэкономических данных, а также необходимости в дальнейшем стимулировать восстановление экономики.
Кроме того, Банк России сообщил, что в ближайшие кварталы ожидает снижения ВВП страны, индикаторы свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике.