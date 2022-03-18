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В Минобороны России заявили, что кольцо вокруг украинских нацбатов в Мариуполе сужается
В Минобороны России заявили, что кольцо вокруг украинских нацбатов в Мариуполе сужается
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются... 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T11:25+0300
2022-03-18T11:25+0300
2022-03-18T11:25+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Подразделения ДНР при поддержке Вооруженных сил России сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре Мариуполя, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.По его словам, войска ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили более 90% территории республики.По состоянию на 18 марта, Вооруженные силы России уничтожили более 1400 танков Украины, 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники.Ночью военные сбили шесть украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар".Он добавил, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-vs-rossii-obespechili-evakuatsiyu-pochti-43-tysyach-chelovek-iz-mariupolya-1038175876.html
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украина, министерство обороны рф, россия, днр, лнр
В Минобороны России заявили, что кольцо вокруг украинских нацбатов в Мариуполе сужается
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Подразделения ДНР при поддержке Вооруженных сил России сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре Мариуполя, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских Вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города", – сказал он.
Генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.
По его словам, войска ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили более 90% территории республики.
"Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил освобождено более 90 процентов территории республики. В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное", – сказал он.
По состоянию на 18 марта, Вооруженные силы России уничтожили более 1400 танков Украины, 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ночью военные сбили шесть украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар".
Он добавил, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники.