https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/v-minoborony-rossii-zayavili-chto-koltso-vokrug-ukrainskikh-natsbatov-v-mariupole-suzhaetsya-1038179514.html

В Минобороны России заявили, что кольцо вокруг украинских нацбатов в Мариуполе сужается

В Минобороны России заявили, что кольцо вокруг украинских нацбатов в Мариуполе сужается

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T11:25+0300

2022-03-18T11:25+0300

2022-03-18T11:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Подразделения ДНР при поддержке Вооруженных сил России сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре Мариуполя, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.По его словам, войска ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили более 90% территории республики.По состоянию на 18 марта, Вооруженные силы России уничтожили более 1400 танков Украины, 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники.Ночью военные сбили шесть украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар".Он добавил, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-vs-rossii-obespechili-evakuatsiyu-pochti-43-tysyach-chelovek-iz-mariupolya-1038175876.html

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украина, министерство обороны рф, россия, днр, лнр