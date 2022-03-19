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Боксеры из Абхазии завоевали серебряные медали первенства Москвы
Боксеры из Абхазии завоевали серебряные медали первенства Москвы
Почти полторы сотни спортсменов приняли участие в первенстве Москвы по боксу, в том числе и два боксера из Абхазии. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T08:45+0300
2022-03-19T08:45+0300
2022-03-19T08:45+0300
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Спортсмены из Абхазии Баграт Тания и Армен Минасян стали серебряными призерами первенства Москвы по боксу, сообщается на сайте Госкомспорта Абхазии. Первенство Москвы по боксу среди юношей 15-16 лет прошло 7-12 марта в российской столице на базе спорткомплекса "Измайлово". Всего в соревнованиях участвовали 139 спортсменов.Баграт Тания выступал в весовой категории 54 килограммов и представлял СШ № 93, Армен Минасян выступал в весовой категории 63 килограммов и представлял МГФСО. Оба абхазских спортсмена провели по четыре боя, в трех из них одержали уверенные победы, однако уступили в финальных боях и заняли вторые места. Армена Минасяна тренирует Элизбар Джологуа, Баграта Тания - Ираклий Цурцумия.
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спорт, бокс, новости, абхазия, москва
Боксеры из Абхазии завоевали серебряные медали первенства Москвы
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Почти полторы сотни спортсменов приняли участие в первенстве Москвы по боксу, в том числе и два боксера из Абхазии.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik.
Спортсмены из Абхазии Баграт Тания и Армен Минасян стали серебряными призерами первенства Москвы по боксу, сообщается
на сайте Госкомспорта Абхазии.
Первенство Москвы по боксу среди юношей 15-16 лет прошло 7-12 марта в российской столице на базе спорткомплекса "Измайлово". Всего в соревнованиях участвовали 139 спортсменов.
Баграт Тания выступал в весовой категории 54 килограммов и представлял СШ № 93, Армен Минасян выступал в весовой категории 63 килограммов и представлял МГФСО.
Оба абхазских спортсмена провели по четыре боя, в трех из них одержали уверенные победы, однако уступили в финальных боях и заняли вторые места.
Армена Минасяна тренирует Элизбар Джологуа, Баграта Тания - Ираклий Цурцумия.