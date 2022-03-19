https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/chirikba-do-serediny-xix-veka-abkhazy-govorili-na-pyati-dialektakh-1038202820.html
Языковед: до середины XIX века абхазы говорили на пяти диалектах
Языковед: до середины XIX века абхазы говорили на пяти диалектах
В современном абхазском языке сохранились два диалекта - абжуйский в восточной части Абхазии и бзыпский - в западной. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T14:00+0300
2022-03-19T14:00+0300
2022-03-19T14:01+0300
в абхазии
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. До середины XIX века, то есть до трагического периода махаджирства (вынужденное переселение горских народов Кавказа в Османскую империю - прим. ред.), абхазы говорили на пяти диалектах, сказал в интервью радио Sputnik языковед, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба.Сейчас в Абхазии говорят только на двух диалектах – абжуйском и бзыпском, отметил ученый. Носители гумского наречия, как и цабальцы, садзы и ахчыпсы были практически полностью выселены во время махаджирства."Только в Турции они еще сохранились, в частности и гумское наречие. Границы его были между Кодором и рекой Шицкуара, было около пятидесяти сел, которые говорили на этом наречие. Из них в языковом плане сохранилось лишь три села – Багмаран, Мерхеул и частично Эшера, в Турции сохранилось около десяти сел, где старшее поколение говорит на гумском наречии", - рассказал Чирикба.Особенность гумского наречия состоит в том, что оно, как центральное, на котором говорили в столице Абхазии, сохранило в себе признаки как бзыпского так и абжуйского диалектов."Существует одна небольшая научная статье про гумское наречие, и сейчас я написал статью по этому поводу. Интересно, что одна из первых записей абхазского языка, была сделана французским писателем Жаком Франсуа Гамба, он был в Сухуме в 1822 году и записал абхазские слова, это было гумское наречие. Он составил небольшой абхазо-французский словарь. Через пять лет, лейтенант русского флота Владимир Романов находился в Сухуме и он записал около двух тысяч слов и фраз на гумском наречии. Его записи недавно были найдены в библиотеке в Тбилиси французским филологом, копия была в Санкт-Петербурге, в Сухуме труд был опубликован в 2016 году", - отметил доктор филологических наук.Одни из первых публикаций на абхазском языке – "Абхазский букварь" Бартоломея 1862 года и "Краткая священная история", перевод части библии на абхазский язык, были сделаны на гумском наречии, подчеркнул он."Но носители гумского наречия были выселены в Турцию, около 15 тысяч человек. Образовалась брешь, которая была заполнена именно абжуйским диалектом. Следующие публикации в основном были основаны на нормах абжуйского диалекта", - сказал ученый.Находясь в Турции Вячеслав Чирикба изучал абхазские диалекты, в том числе гумское наречие, что стало основой в написании научного труда. Кроме того, он планирует издать записанные тексты на гумском наречии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170913/chirikba-poterya-yazyka-dlya-abxazii-sravnima-s-maxadzhirstvom-1021866025.html
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языки, абхазский язык, диаспора, абхазия
Языковед: до середины XIX века абхазы говорили на пяти диалектах
14:00 19.03.2022 (обновлено: 14:01 19.03.2022) Подписаться на
В современном абхазском языке сохранились два диалекта - абжуйский в восточной части Абхазии и бзыпский - в западной.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik.
До середины XIX века, то есть до трагического периода махаджирства (вынужденное переселение горских народов Кавказа в Османскую империю - прим. ред.), абхазы говорили на пяти диалектах, сказал в интервью радио Sputnik
языковед, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба.
"С юго-востока на северо-запад абжуйский диалект, в верховьях Кодора – цабальский диалект, затем между Кодором и нынешним Новым Афоном было гумское наречие, между Новым Афоном и рекой Бзыбь говорили и сейчас говорят на бзыпском диалекте. Между нынешним городом Гагрой и рекой Мацеста говорили на садзском диалекте абхазского языка, а в верховьях реки Мзымта, где сейчас Красная поляна, говорили на ахчипском диалекте", - подчеркнул он.
Сейчас в Абхазии говорят только на двух диалектах – абжуйском и бзыпском, отметил ученый. Носители гумского наречия, как и цабальцы, садзы и ахчыпсы были практически полностью выселены во время махаджирства.
"Только в Турции они еще сохранились, в частности и гумское наречие. Границы его были между Кодором и рекой Шицкуара, было около пятидесяти сел, которые говорили на этом наречие. Из них в языковом плане сохранилось лишь три села – Багмаран, Мерхеул и частично Эшера, в Турции сохранилось около десяти сел, где старшее поколение говорит на гумском наречии", - рассказал Чирикба.
Особенность гумского наречия состоит в том, что оно, как центральное, на котором говорили в столице Абхазии, сохранило в себе признаки как бзыпского так и абжуйского диалектов.
"Существует одна небольшая научная статье про гумское наречие, и сейчас я написал статью по этому поводу. Интересно, что одна из первых записей абхазского языка, была сделана французским писателем Жаком Франсуа Гамба, он был в Сухуме в 1822 году и записал абхазские слова, это было гумское наречие. Он составил небольшой абхазо-французский словарь. Через пять лет, лейтенант русского флота Владимир Романов находился в Сухуме и он записал около двух тысяч слов и фраз на гумском наречии. Его записи недавно были найдены в библиотеке в Тбилиси французским филологом, копия была в Санкт-Петербурге, в Сухуме труд был опубликован в 2016 году", - отметил доктор филологических наук.
Одни из первых публикаций на абхазском языке – "Абхазский букварь" Бартоломея 1862 года и "Краткая священная история", перевод части библии на абхазский язык, были сделаны на гумском наречии, подчеркнул он.
"Но носители гумского наречия были выселены в Турцию, около 15 тысяч человек. Образовалась брешь, которая была заполнена именно абжуйским диалектом. Следующие публикации в основном были основаны на нормах абжуйского диалекта", - сказал ученый.
Находясь в Турции Вячеслав Чирикба изучал абхазские диалекты, в том числе гумское наречие, что стало основой в написании научного труда. Кроме того, он планирует издать записанные тексты на гумском наречии.