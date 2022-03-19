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Языковед: до середины XIX века абхазы говорили на пяти диалектах
Языковед: до середины XIX века абхазы говорили на пяти диалектах
В современном абхазском языке сохранились два диалекта - абжуйский в восточной части Абхазии и бзыпский - в западной. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T14:00+0300
2022-03-19T14:01+0300
в абхазии
языки
абхазский язык
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. До середины XIX века, то есть до трагического периода махаджирства (вынужденное переселение горских народов Кавказа в Османскую империю - прим. ред.), абхазы говорили на пяти диалектах, сказал в интервью радио Sputnik языковед, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба.Сейчас в Абхазии говорят только на двух диалектах – абжуйском и бзыпском, отметил ученый. Носители гумского наречия, как и цабальцы, садзы и ахчыпсы были практически полностью выселены во время махаджирства."Только в Турции они еще сохранились, в частности и гумское наречие. Границы его были между Кодором и рекой Шицкуара, было около пятидесяти сел, которые говорили на этом наречие. Из них в языковом плане сохранилось лишь три села – Багмаран, Мерхеул и частично Эшера, в Турции сохранилось около десяти сел, где старшее поколение говорит на гумском наречии", - рассказал Чирикба.Особенность гумского наречия состоит в том, что оно, как центральное, на котором говорили в столице Абхазии, сохранило в себе признаки как бзыпского так и абжуйского диалектов."Существует одна небольшая научная статье про гумское наречие, и сейчас я написал статью по этому поводу. Интересно, что одна из первых записей абхазского языка, была сделана французским писателем Жаком Франсуа Гамба, он был в Сухуме в 1822 году и записал абхазские слова, это было гумское наречие. Он составил небольшой абхазо-французский словарь. Через пять лет, лейтенант русского флота Владимир Романов находился в Сухуме и он записал около двух тысяч слов и фраз на гумском наречии. Его записи недавно были найдены в библиотеке в Тбилиси французским филологом, копия была в Санкт-Петербурге, в Сухуме труд был опубликован в 2016 году", - отметил доктор филологических наук.Одни из первых публикаций на абхазском языке – "Абхазский букварь" Бартоломея 1862 года и "Краткая священная история", перевод части библии на абхазский язык, были сделаны на гумском наречии, подчеркнул он."Но носители гумского наречия были выселены в Турцию, около 15 тысяч человек. Образовалась брешь, которая была заполнена именно абжуйским диалектом. Следующие публикации в основном были основаны на нормах абжуйского диалекта", - сказал ученый.Находясь в Турции Вячеслав Чирикба изучал абхазские диалекты, в том числе гумское наречие, что стало основой в написании научного труда. Кроме того, он планирует издать записанные тексты на гумском наречии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170913/chirikba-poterya-yazyka-dlya-abxazii-sravnima-s-maxadzhirstvom-1021866025.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190918/1016532559.html
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языки, абхазский язык, диаспора, абхазия

Языковед: до середины XIX века абхазы говорили на пяти диалектах

14:00 19.03.2022 (обновлено: 14:01 19.03.2022)
© РИА Новости . Юрий СомовСтолетние горцы, самые почетные жители республики, на прогулке. Горное село Лыхны. Гудаутский район Абхазии. 1967 года
Столетние горцы, самые почетные жители республики, на прогулке. Горное село Лыхны. Гудаутский район Абхазии. 1967 года - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости . Юрий Сомов
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В современном абхазском языке сохранились два диалекта - абжуйский в восточной части Абхазии и бзыпский - в западной.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. До середины XIX века, то есть до трагического периода махаджирства (вынужденное переселение горских народов Кавказа в Османскую империю - прим. ред.), абхазы говорили на пяти диалектах, сказал в интервью радио Sputnik языковед, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба.

"С юго-востока на северо-запад абжуйский диалект, в верховьях Кодора – цабальский диалект, затем между Кодором и нынешним Новым Афоном было гумское наречие, между Новым Афоном и рекой Бзыбь говорили и сейчас говорят на бзыпском диалекте. Между нынешним городом Гагрой и рекой Мацеста говорили на садзском диалекте абхазского языка, а в верховьях реки Мзымта, где сейчас Красная поляна, говорили на ахчипском диалекте", - подчеркнул он.

Сейчас в Абхазии говорят только на двух диалектах – абжуйском и бзыпском, отметил ученый. Носители гумского наречия, как и цабальцы, садзы и ахчыпсы были практически полностью выселены во время махаджирства.
"Только в Турции они еще сохранились, в частности и гумское наречие. Границы его были между Кодором и рекой Шицкуара, было около пятидесяти сел, которые говорили на этом наречие. Из них в языковом плане сохранилось лишь три села – Багмаран, Мерхеул и частично Эшера, в Турции сохранилось около десяти сел, где старшее поколение говорит на гумском наречии", - рассказал Чирикба.
Вячеслав Чирикба - Sputnik Абхазия, 1920, 13.09.2017
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Чирикба: потеря языка для Абхазии сравнима с махаджирством
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Особенность гумского наречия состоит в том, что оно, как центральное, на котором говорили в столице Абхазии, сохранило в себе признаки как бзыпского так и абжуйского диалектов.
"Существует одна небольшая научная статье про гумское наречие, и сейчас я написал статью по этому поводу. Интересно, что одна из первых записей абхазского языка, была сделана французским писателем Жаком Франсуа Гамба, он был в Сухуме в 1822 году и записал абхазские слова, это было гумское наречие. Он составил небольшой абхазо-французский словарь. Через пять лет, лейтенант русского флота Владимир Романов находился в Сухуме и он записал около двух тысяч слов и фраз на гумском наречии. Его записи недавно были найдены в библиотеке в Тбилиси французским филологом, копия была в Санкт-Петербурге, в Сухуме труд был опубликован в 2016 году", - отметил доктор филологических наук.
Одни из первых публикаций на абхазском языке – "Абхазский букварь" Бартоломея 1862 года и "Краткая священная история", перевод части библии на абхазский язык, были сделаны на гумском наречии, подчеркнул он.
© Архивное фотоБукварь Бартоломея
Букварь Бартоломея - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2022
Букварь Бартоломея
© Архивное фото
"Но носители гумского наречия были выселены в Турцию, около 15 тысяч человек. Образовалась брешь, которая была заполнена именно абжуйским диалектом. Следующие публикации в основном были основаны на нормах абжуйского диалекта", - сказал ученый.
Находясь в Турции Вячеслав Чирикба изучал абхазские диалекты, в том числе гумское наречие, что стало основой в написании научного труда. Кроме того, он планирует издать записанные тексты на гумском наречии.
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