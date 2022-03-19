https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/na-ukraine-gotovyat-provokatsii-s-khimveschestvami-zayavili-v-minoborony-rossii-1038209251.html

На Украине готовят провокации с химвеществами, заявили в Минобороны России

На Украине готовят провокации с химвеществами, заявили в Минобороны России

Представитель российского оборонного ведомства привел вопиющие факты готовящихся на Украине провокаций против России. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T22:18+0300

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2022-03-19T22:18+0300

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Сразу в нескольких населенных пунктах Украины нацисты готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, преследуя цель обвинить в случившемся российских военных, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.По его словам, это делается при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Евросоюза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики. Представитель российского оборонного ведомства привел, по его словам, "совсем вопиющие факты" готовящихся провокаций против России.А в поселке Котлярово Николаевской области боевики нацформирований готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск, добавил генерал.Мизинцев подчеркнул, что российская сторона заранее предупреждает мировое сообщество о провокациях украинских властей.Ранее в субботу стало известно, что Украина планирует совершить теракт во Львове против западных дипломатов, чтобы представить его как атаку российских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля, чтобы защитить жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по словам президента Владимира Путина, проводится демилитаризация и денацификация Украины, планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей ДНР и ЛНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/vooruzhennye-sily-rossii-unichtozhili-bolee-200-ukrainskikh-bespilotnikov-1038207559.html

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