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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/na-ukraine-gotovyat-provokatsii-s-khimveschestvami-zayavili-v-minoborony-rossii-1038209251.html
На Украине готовят провокации с химвеществами, заявили в Минобороны России
На Украине готовят провокации с химвеществами, заявили в Минобороны России
Представитель российского оборонного ведомства привел вопиющие факты готовящихся на Украине провокаций против России. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
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2022-03-19T22:18+0300
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Сразу в нескольких населенных пунктах Украины нацисты готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, преследуя цель обвинить в случившемся российских военных, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.По его словам, это делается при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Евросоюза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики. Представитель российского оборонного ведомства привел, по его словам, "совсем вопиющие факты" готовящихся провокаций против России.А в поселке Котлярово Николаевской области боевики нацформирований готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск, добавил генерал.Мизинцев подчеркнул, что российская сторона заранее предупреждает мировое сообщество о провокациях украинских властей.Ранее в субботу стало известно, что Украина планирует совершить теракт во Львове против западных дипломатов, чтобы представить его как атаку российских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля, чтобы защитить жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по словам президента Владимира Путина, проводится демилитаризация и денацификация Украины, планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей ДНР и ЛНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/vooruzhennye-sily-rossii-unichtozhili-bolee-200-ukrainskikh-bespilotnikov-1038207559.html
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новости, россия, украина, донбасс

На Украине готовят провокации с химвеществами, заявили в Минобороны России

22:18 19.03.2022
© AP Photo SERGEI CHUZAVKOVУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2022
© AP Photo SERGEI CHUZAVKOV
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Представитель российского оборонного ведомства привел вопиющие факты готовящихся на Украине провокаций против России.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Сразу в нескольких населенных пунктах Украины нацисты готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, преследуя цель обвинить в случившемся российских военных, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.
По его словам, это делается при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Евросоюза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики.
Представитель российского оборонного ведомства привел, по его словам, "совсем вопиющие факты" готовящихся провокаций против России.
Так, в Сумах на химзаводе "СумыХимПром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России, сказал Мизинцев.
А в поселке Котлярово Николаевской области боевики нацформирований готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск, добавил генерал.
Мизинцев подчеркнул, что российская сторона заранее предупреждает мировое сообщество о провокациях украинских властей.
Ранее в субботу стало известно, что Украина планирует совершить теракт во Львове против западных дипломатов, чтобы представить его как атаку российских военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля, чтобы защитить жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по словам президента Владимира Путина, проводится демилитаризация и денацификация Украины, планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей ДНР и ЛНР.
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