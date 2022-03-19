https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/podvedeny-promezhutochnye-itogi-nauchnogo-proekta-auaskhyr-1038205388.html

Подведены промежуточные итоги научного проекта "Ауасхыр"

Подведены промежуточные итоги научного проекта "Ауасхыр"

Проект "Ауасхыр" призван создать площадку, основная цель которой состоит в профориентации молодежи. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T17:27+0300

2022-03-19T17:27+0300

2022-03-19T17:27+0300

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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Подведены итоги первого модуля образовательной части проекта "Ауасхыр", сказала в интервью радио Sputnik Абхазия организатор проекта, заведующая кафедрой экспериментальной биологии и медицины биолого-географического факультета АГУ Лариса Ахуба."Проект посвящен популяризации науки в нашей республике, спонсируется фондом "Амшра". Состоит он из двух модулей – образовательного и модуля популяризации науки. В образовательном были занятия с детьми в естественнонаучной области, и эти занятия завершились отбором шестерых человек, которые дальше будут заниматься подготовкой научных проектов", - рассказала Ахуба.Для участия в проекте было отобрано 18 человек, все они завершили образовательный модуль. Результаты, по словам Ахуба радуют, так как дети стали не просто выпускниками проекта, но и единомышленниками в дальнейшей реализации научно-поляризационных мероприятий.В проекте "Ауасхыр" участвуют школьники от 12 до 15 лет, проинформировала Лариса Ахуба."Они делали самостоятельные анализы крови, записывали энцефалограмму, смотрели влияние окружающего воздействия, той же музыки. Дети включали разную музыку, смотрели, как сильно меняется запись энцефалограммы на экране монитора, в зависимости от того, что они слушают. Они сами проводили химические эксперименты, помимо этого, мы их учили писать проекты, они представляли, сами выбирали лучшие. В планах у нас реализовать часть проектов", - сказала Ахуба.Помимо этого, дети посещали зоологический музей Абхазского государственного университета, добавила биолог."Ботанический сад оказал нам очень большую поддержку в плане интерактивных научных образовательных экскурсий. Они были заинтересованы в той же ботанике, которая в школе кому-то не так интересна, а тут интерес возник. Помимо этого, мы их учили основам критического мышления", - отметила она.Основная техническая база была представлена научно-исследовательским институтом экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.Шесть участников проекта "Ауасхыр" представят свои проекты на завершающем финальном этапе уже этим летом."Помимо этого, для нас вырисовались определенные проекты, которые мы будем реализовывать в дальнейшем, та же более углубленная химия, возможно более специализированные курсы, по которым дети будут заниматься", - сообщила она.Участники проекта получили сертификаты и специальную научную литературу, отметила Лариса Ахуба.Проект "Ауасхыр" предусматривает публичные выступления известных ученых и врачей страны, открытые интерактивные лабораторные с непосредственным участием публики, беседы на интересующие темы в области медицины, биотехнологии, генетики, экологии, химии, нутрициологии. Квесты естественнонаучного формата, по результатам которых победители получат призы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210520/Dlya-populyarizatsii-estestvennykh-nauk-proekt-Auaskhyr-nachnet-rabotat-v-Abkhazii-1032456171.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/pedagog-nashla-nedostatki-v-zakone-ob-obrazovanii-prinyatom-v-pervom-chtenii-1037655802.html

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