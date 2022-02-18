https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/pedagog-nashla-nedostatki-v-zakone-ob-obrazovanii-prinyatom-v-pervom-chtenii-1037655802.html

Педагог нашла недостатки в законе об образовании, принятом в первом чтении

Педагог нашла недостатки в законе об образовании, принятом в первом чтении

На заседании 17 февраля депутаты Парламента в первом чтении приняли закон об образовании Абхазии. Закон регулирует правовые и экономические основы образования... 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T19:55+0300

2022-02-18T19:55+0300

2022-02-18T20:49+0300

в абхазии

образование

школы

общество

законы

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В интервью радио Sputnik заместитель директора очно-заочной школы по методической работе Нина Стороженко рассказала о том, что отражено в законопроекте, насколько важно появление такого документа для развития системы образования в стране и чего не хватает в законопроекте.SputnikЗакон и пожелания"Я очень рада, что наконец-то закон приняли в первом чтении – лед тронулся. Закон об образовании определяет государственную политику в области образования, нет закона об образовании – нет государственной политики. Поэтому вся учительская гильдия приветствует принятие в первом чтении", – отметила Стороженко.При этом она считает, что в закон необходимо включить то, что отвечает современным вызовам в области образования.Подобные виды образования в современном мире очень актуальны, и республика должна двигаться в этом направлении, считает она."Для нас это ново, мы это все отторгаем, но те, кто имеет непосредственное отношение к системе образования, они понимают, что если мы сейчас не утвердим правовые основы, то мы не сможем определить все особенности нашего образования. Мы должны это закрепить в правовом порядке", – отметила специалист.По ее мнению, в закон необходимо включить различные формы получения образования, включая самообразование."Дистанционное, электронное образование, самообучение, семейное обучение могут иметь место в отдельных школах, но это должно быть в законном русле, чтобы все могли пользоваться в доступной форме", – подчеркнула заместитель директора очно-заочной школы по методической работе.Нужны новые подходыСтороженко также сказала, что современным выпускникам школ необходимы новые качества, которые не получают в сегодняшней школе.В законе об образовании должно быть разрешение на свободу творчества, уверена специалист."Там абсолютно четко должно быть указано, например, снижение отчетности для педагогов и перевод этой отчетности в интерактив. Потому что любой педагог вам скажет, вместо того, чтобы расширять обзор своих знаний, они занимаются писаниной, плюс к тому практически все они женщины, они приходят домой и заняты своими семьями. У них должно быть пространство, сами должны быть мотивированы, чтобы мотивировать учеников на творчество. Если мы это не сделаем, то мы будем откатываться назад", – заметила педагог.Рекомендации от профессионалов необходимы при составлении закона об образовании, заявила она."Это не может быть принято просто на уровне 35 депутатов Народного Собрания, это должно обсуждаться общественностью и потом выбирать все необходимое. Мы должны сделать так, чтобы закон об образовании определил особенности образования в нашей стране", – уверена Стороженко.В обязательном порядке в детских садах и при школах, в школьных группах подготовка к школьной программе, считает она.При этом она отметила, что в отдельных детских садах есть подготовительные группы, однако в большинстве садов их нет."В России готовят изменения в закон об образовании, их вносили в 2012 году, и сейчас готовятся. Потому что скорость времени неимоверная, она постоянно диктует нам усвоение каких-то новых качеств, без которых невозможно современное образование. Сейчас очень актуально семейное обучение, за него платят деньги, в России от 19 до 150 тысяч рублей выплачивает государство родителям за то, что они дома обучают своих детей. Есть специальная система семейного обучения", – сказала Стороженко.Подобную форму получения образования необходимо внедрить также в Абхазии, для этого нужно ее закрепить в законе об образовании, подчеркнула замдиректора очно-заочной школы по методической работе Нина Стороженко.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/opyt-i-udovolstvie-itogi-zimney-shkoly-uchitel-goda-podveli-v-sukhume-1037054693.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, школы, общество, законы