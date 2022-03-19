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Саир Качарава стал серебряным призером первенства профсоюзов "Россия"
Саир Качарава стал серебряным призером первенства профсоюзов "Россия"
Саир Качарава - кандидат в мастера спорта России по боксу, двукратный победитель первенства России, участвовал в первенстве Европы. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T12:18+0300
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Саир Качарава стал серебряным призером первенства профсоюзов "Россия", сообщает Госкомспорта Абхазии.Первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия" среди юношей и юниоров прошло 10-17 марта в столице Республики Чувашия-Чебоксарах. В борьбе за 13 комплектов наград и путевки на первенство России выступили 230 спортсменов из 34 регионов России, в том числе и спортсмен из Абхазии Саир Качарава. Он представлял Москву и выступал в весовой категории 63,5 килограммов. Тренеры спортсмена Арнольд Губаз и Юрий Грачев выразили уверенность, что в финальном поединке судьи отнеслись к их подопечному необъективно, так как в бою у него было явное преимущество над соперником.Саир Качарава - кандидат в мастера спорта России по боксу, двукратный победитель первенства России, дважды отбирался на первенство Европы и участвовал в нем.Сейчас спортсмен учится и тренируется в Московском училище олимпийского резерва № 1 Москомспорта, тренируется под руководством Юрия Грачева.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210706/Bokser-Sair-Kacharava-pobedil-v-pervom-poedinke-na-pervenstve-Evropy-1032783900.html
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Саир Качарава стал серебряным призером первенства профсоюзов "Россия"
12:18 19.03.2022 (обновлено: 12:35 19.03.2022) Подписаться на
Саир Качарава - кандидат в мастера спорта России по боксу, двукратный победитель первенства России, участвовал в первенстве Европы.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik.
Саир Качарава стал серебряным призером первенства профсоюзов "Россия", сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия" среди юношей и юниоров прошло 10-17 марта в столице Республики Чувашия-Чебоксарах.
В борьбе за 13 комплектов наград и путевки на первенство России выступили 230 спортсменов из 34 регионов России, в том числе и спортсмен из Абхазии Саир Качарава. Он представлял Москву и выступал в весовой категории 63,5 килограммов.
"На турнире абхазский спортсмен провел три боя, в двух одержал победу, а в финале имел заметное превосходство над соперником, и по сути, должен был победить, однако судьи отдали предпочтение сопернику", говорится в сообщении.
Тренеры спортсмена Арнольд Губаз и Юрий Грачев выразили уверенность, что в финальном поединке судьи отнеслись к их подопечному необъективно, так как в бою у него было явное преимущество над соперником.
Саир Качарава - кандидат в мастера спорта России по боксу, двукратный победитель первенства России, дважды отбирался на первенство Европы и участвовал в нем.
Сейчас спортсмен учится и тренируется в Московском училище олимпийского резерва № 1 Москомспорта, тренируется под руководством Юрия Грачева.