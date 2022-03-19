https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/sair-kacharava-stal-serebryanym-prizerom-pervenstva-profsoyuzov-rossiya-1038201012.html

Саир Качарава стал серебряным призером первенства профсоюзов "Россия"

Саир Качарава стал серебряным призером первенства профсоюзов "Россия"

Саир Качарава - кандидат в мастера спорта России по боксу, двукратный победитель первенства России, участвовал в первенстве Европы. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T12:18+0300

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Саир Качарава стал серебряным призером первенства профсоюзов "Россия", сообщает Госкомспорта Абхазии.Первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия" среди юношей и юниоров прошло 10-17 марта в столице Республики Чувашия-Чебоксарах. В борьбе за 13 комплектов наград и путевки на первенство России выступили 230 спортсменов из 34 регионов России, в том числе и спортсмен из Абхазии Саир Качарава. Он представлял Москву и выступал в весовой категории 63,5 килограммов. Тренеры спортсмена Арнольд Губаз и Юрий Грачев выразили уверенность, что в финальном поединке судьи отнеслись к их подопечному необъективно, так как в бою у него было явное преимущество над соперником.Саир Качарава - кандидат в мастера спорта России по боксу, двукратный победитель первенства России, дважды отбирался на первенство Европы и участвовал в нем.Сейчас спортсмен учится и тренируется в Московском училище олимпийского резерва № 1 Москомспорта, тренируется под руководством Юрия Грачева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210706/Bokser-Sair-Kacharava-pobedil-v-pervom-poedinke-na-pervenstve-Evropy-1032783900.html

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