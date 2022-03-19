https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/spiker-gosdumy-prizval-zapad-postavlyat-ukraine-gumpomosch-vmesto-oruzhiya-1038199840.html

Спикер Госдумы призвал Запад поставлять Украине гумпомощь вместо оружия

Спикер Госдумы призвал Запад поставлять Украине гумпомощь вместо оружия

США заявили, что не будут принимать участия в боевых действиях на Украине, не желая прямого конфликта с Россией, при этом страны Запада активно поддерживают... 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T10:25+0300

2022-03-19T10:25+0300

2022-03-19T10:26+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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вячеслав володин

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Западу, если он желает мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки Киеву, а на оказание гуманитарной помощи населению."Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что ООН должна определиться и "не руководствоваться двойными стандартами".Когда Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, "они в первую очередь должны начать с себя", отметил спикер Госдумы, ведь по их вине затягивается урегулирование ситуации на Украине, ее демилитаризация и денацификация. По мнениию Володина, на Западе не хотят видеть Украину независимой, внеблоковой страной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/volodin-bez-vmeshatelstva-rossii-nato-nachala-by-svoyu-operatsiyu-1037906684.html

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