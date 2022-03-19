https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/sukhumskiy-nart-vyigral-superkubok-abkhazii-po-futbolu-1038207217.html

Сухумский "Нарт" выиграл суперкубок Абхазии по футболу

Сухумский "Нарт" выиграл суперкубок Абхазии по футболу

По итогам прошлогоднего сезона сухумский "Нарт" стал победителем чемпионата страны по футболу, "Гагра" выиграла кубок Абхазии. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский "Нарт" стал обладателем суперкубка Абхазии по футболу, обыграв команду "Гагра" со счетом 2:1 на столичном стадионе "Динамо" в субботу 19 марта.Несмотря на прохладную погоду, около тысячи болельщиков пришло на столичный стадион поддержать футболистов. На матче присутствовал и президент Абхазии Аслан Бжания.Игра за суперкубок ежегодно открывает футбольный сезон в республике, в нем встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны. В прошлом году национальное первенство выиграл "Нарт", а "Гагра" взяла кубок.Спустя еще несколько минут, столичные футболисты могли удвоить счет, но мяч после удара игрока попал в перекладину. Еще до свистка на перерыв футболист "Нарта" Асхат Аршба забил гол, однако гагрцы стали сигнализировать арбитру о том, что внутри штрафной была игра рукой. Для того, чтобы разобраться в ситуации, главный судья матча Дмитрий Жуков посмотрел видеоповтор, после чего засчитал гол – 2:0.На второй тайм "Гагра" вышла нацеленной на то, чтобы отыграться. В самом начале второго отрезка матча Инал Акуджба забил гол – 2:1. Того преимущества в игре, которое демонстрировала столичная команда в первой половине матча, уже не было. Несмотря на то, что "Гагра" и "Нарт" создали много моментов до конца игры, счет не изменился.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/igra-vozvraschaetsya-v-sputnik-rasskazali-o-novom-futbolnom-sezone-v-abkhazii-1038134711.html

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