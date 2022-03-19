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Тужба заявил о безопасности вод Абхазии в случае дрейфа мин из портов Украины
Тужба заявил о безопасности вод Абхазии в случае дрейфа мин из портов Украины
Накануне в СМИ распространилось экстренное предупреждение капитана порта Сочи о том, что 420 якорных мин ВМС Украины оторвались и дрейфуют в Черном море. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T15:27+0300
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Побережье и территориальные воды Абхазии не входят в опасную зону для плавания судов в течение ближайшего месяца, сообщил капитан морского порта Сухума Даур Тужба.Соответствующее заявление опубликовано на сайте Абхазского морского пароходства. Накануне в СМИ распространилось письмо капитана сочинского порта о том, что более 400 мин якорного типа, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный, оторваны, и следует соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной части Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах.Все капитаны судов и судовладельцы, планирующие переходы судов из Абхазии в западную часть Черного моря, были оповещены о возможной опасности, заверил капитан Сухумского порта. При любых изменениях обстановки капитаны судов будут незамедлительно оповещены, заключил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/yakornye-miny-ukrainy-mogut-dreyfovat-v-storonu-bosfora-zayavili-v-fsb-1038205877.html
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абхазия, черное море, новости, мины

Тужба заявил о безопасности вод Абхазии в случае дрейфа мин из портов Украины

15:27 19.03.2022 (обновлено: 18:39 19.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Море в шторм
Море в шторм - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Накануне в СМИ распространилось экстренное предупреждение капитана порта Сочи о том, что 420 якорных мин ВМС Украины оторвались и дрейфуют в Черном море.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Побережье и территориальные воды Абхазии не входят в опасную зону для плавания судов в течение ближайшего месяца, сообщил капитан морского порта Сухума Даур Тужба.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Абхазского морского пароходства.
Накануне в СМИ распространилось письмо капитана сочинского порта о том, что более 400 мин якорного типа, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный, оторваны, и следует соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной части Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах.

"Информируем всех заинтересованных лиц, что побережье и территориальные воды Республика Абхазия находятся в северо-восточной части Черного моря. Исходя из анализа карты течений Черного моря Абхазия не входит в опасную зону для плавания судов, в течение ближайшего месяца", - говорится в заявлении Тужба.

© Foto / Абхазское морское пароходство Карта течений Черного моря
 Карта течений Черного моря - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2022
Карта течений Черного моря
© Foto / Абхазское морское пароходство
Все капитаны судов и судовладельцы, планирующие переходы судов из Абхазии в западную часть Черного моря, были оповещены о возможной опасности, заверил капитан Сухумского порта. При любых изменениях обстановки капитаны судов будут незамедлительно оповещены, заключил он.
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