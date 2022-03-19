https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/tuzhba-vody-abkhazii-ne-vkhodyat-v-opasnuyu-zonu-v-sluchae-dreyfa-ukrainskikh-min-1038204023.html

Тужба заявил о безопасности вод Абхазии в случае дрейфа мин из портов Украины

Тужба заявил о безопасности вод Абхазии в случае дрейфа мин из портов Украины

Накануне в СМИ распространилось экстренное предупреждение капитана порта Сочи о том, что 420 якорных мин ВМС Украины оторвались и дрейфуют в Черном море. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T15:27+0300

2022-03-19T15:27+0300

2022-03-19T18:39+0300

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Побережье и территориальные воды Абхазии не входят в опасную зону для плавания судов в течение ближайшего месяца, сообщил капитан морского порта Сухума Даур Тужба.Соответствующее заявление опубликовано на сайте Абхазского морского пароходства. Накануне в СМИ распространилось письмо капитана сочинского порта о том, что более 400 мин якорного типа, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный, оторваны, и следует соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной части Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах.Все капитаны судов и судовладельцы, планирующие переходы судов из Абхазии в западную часть Черного моря, были оповещены о возможной опасности, заверил капитан Сухумского порта. При любых изменениях обстановки капитаны судов будут незамедлительно оповещены, заключил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/yakornye-miny-ukrainy-mogut-dreyfovat-v-storonu-bosfora-zayavili-v-fsb-1038205877.html

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