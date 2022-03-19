https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/yakornye-miny-ukrainy-mogut-dreyfovat-v-storonu-bosfora-zayavili-v-fsb-1038205877.html
Якорные мины Украины могут дрейфовать в сторону Босфора, заявили в ФСБ
Якорные мины Украины могут дрейфовать в сторону Босфора, заявили в ФСБ
Согласно карте течений Черного моря, представленной на сайте Абхазского морского пароходства, Абхазия не входит в опасную зону для дрейфующих украинских мин в... 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T18:30+0300
2022-03-19T18:30+0300
2022-03-19T18:39+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
черное море
украина
порты
мины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/13/1038205971_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_0dc50f980625063fab02ca33dcbc7497.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. С началом спецоперации России по демилитаризации Украины ВМС последней установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России."ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века)", - говорится в приведенном сообщении.В ФСБ не исключили возможность дрейфа сорванных мин в сторону Босфорского пролива.Ранее в СМИ распространилось экстренное предупреждение капитана порта Сочи о том, что 420 якорных мин ВМС Украины оторвались и дрейфуют в Черном море. В связи с этим капитан морского порта Сухума Даур Тужба заявил, что побережье и территориальные воды Абхазии не входят в опасную зону для плавания судов в течение ближайшего месяца, поскольку находятся в северо-восточной части Черного моря. Согласно карте течений Черного моря, особую осторожность следует проявлять судам, плавающим в юго-западной и северо-западной части Черного моря из-за опасности подрыва на дрейфующих минах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/tuzhba-vody-abkhazii-ne-vkhodyat-v-opasnuyu-zonu-v-sluchae-dreyfa-ukrainskikh-min-1038204023.html
россия
черное море
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/13/1038205971_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_af10c4eb840135cee4f973d617502964.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, черное море, украина, порты, мины, новости
Якорные мины Украины могут дрейфовать в сторону Босфора, заявили в ФСБ
18:30 19.03.2022 (обновлено: 18:39 19.03.2022) Подписаться на
Согласно карте течений Черного моря, представленной на сайте Абхазского морского пароходства, Абхазия не входит в опасную зону для дрейфующих украинских мин в ближайший месяц.
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
С началом спецоперации России по демилитаризации Украины ВМС последней установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ФСБ России.
"ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века)", - говорится в приведенном сообщении.
В ФСБ не исключили возможность дрейфа сорванных мин в сторону Босфорского пролива.
"Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна", - отметили в ведомстве.
Ранее в СМИ распространилось экстренное предупреждение капитана порта Сочи о том, что 420 якорных мин ВМС Украины оторвались и дрейфуют в Черном море. В связи с этим капитан морского порта Сухума Даур Тужба заявил, что побережье и территориальные воды Абхазии не входят в опасную зону для плавания судов в течение ближайшего месяца, поскольку находятся в северо-восточной части Черного моря. Согласно карте течений Черного моря, особую осторожность следует проявлять судам, плавающим в юго-западной и северо-западной части Черного моря из-за опасности подрыва на дрейфующих минах.