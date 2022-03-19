https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/yakornye-miny-ukrainy-mogut-dreyfovat-v-storonu-bosfora-zayavili-v-fsb-1038205877.html

Якорные мины Украины могут дрейфовать в сторону Босфора, заявили в ФСБ

Якорные мины Украины могут дрейфовать в сторону Босфора, заявили в ФСБ

Согласно карте течений Черного моря, представленной на сайте Абхазского морского пароходства, Абхазия не входит в опасную зону для дрейфующих украинских мин в... 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T18:30+0300

2022-03-19T18:30+0300

2022-03-19T18:39+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. С началом спецоперации России по демилитаризации Украины ВМС последней установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России."ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века)", - говорится в приведенном сообщении.В ФСБ не исключили возможность дрейфа сорванных мин в сторону Босфорского пролива.Ранее в СМИ распространилось экстренное предупреждение капитана порта Сочи о том, что 420 якорных мин ВМС Украины оторвались и дрейфуют в Черном море. В связи с этим капитан морского порта Сухума Даур Тужба заявил, что побережье и территориальные воды Абхазии не входят в опасную зону для плавания судов в течение ближайшего месяца, поскольку находятся в северо-восточной части Черного моря. Согласно карте течений Черного моря, особую осторожность следует проявлять судам, плавающим в юго-западной и северо-западной части Черного моря из-за опасности подрыва на дрейфующих минах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/tuzhba-vody-abkhazii-ne-vkhodyat-v-opasnuyu-zonu-v-sluchae-dreyfa-ukrainskikh-min-1038204023.html

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россия, черное море, украина, порты, мины, новости