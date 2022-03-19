https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/v-obestochennykh-posle-obstrela-vsu-shakhtakh-dnr-nikto-ne-postradal-1038206376.html

В обесточенных после обстрела ВСУ шахтах ДНР никто не пострадал

В обесточенных после обстрела ВСУ шахтах ДНР никто не пострадал

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. На шахте имени Скочинского в Донецкой Народной Республике завершены эвакуационные работы, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со... 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T19:05+0300

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. На шахте имени Скочинского в Донецкой Народной Республике завершены эвакуационные работы, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство угля и энергетики республики.К 17:00 на поверхность вывели 45 шахтеров, остальные 40 продолжили технические работы.Во второй шахте, подвергшейся обстрелам ВСУ, - шахте имени Челюскинцев также никто не пострадал, ремонтно-восстановительные работы завершились, заявило Минэнерго ДНР.Ранее в субботу ведомство сообщило, что около 150 шахтеров находятся под землей после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР, шахты были обесточены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/bolee-130-chelovek-ostalis-pod-zemley-posle-obstrela-ukrainoy-dvukh-shakht-dnr-1038203733.html

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