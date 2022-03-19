Жизнь после 100: истории трех долгожительниц из Гала
13:20 19.03.2022 (обновлено: 13:24 19.03.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Руки пожилой женщины
© Sputnik / Марианна Кубрава
Село Хяцха - одно из самых густонаселенных в Галском районе. До Отечественной войны народа Абхазии здесь было 1500 дворов, сейчас – около 900.
Хяцха ничем не отличается от других сел района – полуразрушенные и заброшенные дома в предгорной части соседствуют с новостройками в низменной. Местные жители занимаются сельским хозяйством, выращивают мандарины и фундук, разводят скот и продают все на местном рынке, так и выживают.
Но есть у села одна "изюминка". Оно славится своими долгожителями, а точнее долгожительницами, их в селе четверо. Нам удалось побывать в гостях у трех из них.
Беби Леся
Миниатюрная, совсем крошечная бабушка Леся ждала нас в доме у дровяной печи. Бабушка очень обрадовалась гостям, со всеми поздоровалась за руку и всем улыбалась.
В декабре Лесе Колбая исполнилось 106 лет, это подтверждают данные в ее паспорте.
"Она здесь родилась, здесь вышла замуж и здесь всю жизнь жила", – говорит ее невестка.
– Как чувствуете себя, беби? ("бабушка" на грузинском языке. В доме все обращаются к женщине так – прим.)
– Не жалуюсь, как Бог хочет.
© Sputnik / Томас Тхайцук Лесе Колбая долгожительница из галского района
Лесе Колбая долгожительница из галского района
© Sputnik / Томас Тхайцук
– Она видит лучше меня и слышит хорошо, на давление тоже не жалуется, – говорит невестка, которая периодически заходит в комнату и накрывает на стол.
Леся вышла замуж в 22 года, мужу Серго было 17. Он жил по соседству, в 100 метрах от родительского дома девушки.
"Родственники в шутку говорили, вот ты нашего брата на себе женила, он ведь младше тебя. Всегда это слышала", – говорит бабушка.
Серго умер девять лет назад. Его портрет висит на стене напротив печи, на фото – мужчина в белой рубашке и белой шляпе с очень добрым лицом. В руках у Леси портрет, где супруги еще совсем молодые.
© Sputnik / Томас Тхайцук Лесе Колбая долгожительница из галского района
Лесе Колбая долгожительница из галского района
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Мы тогда еще даже не поженились", – говорит она и целует изображение мужа, хоть и смущается отвечать на вопросы о нем и отмахивается.
В советское время Хяцха славилась крупным цитрусовым совхозом, еще в селе выращивали табак и чай.
"С раннего утра я шла собирать табак и так до самой ночи. Денег нам особо не платили, записывали в журнал, что мы отработали часы и плату себе в карман клали. А сейчас у меня даже должной пенсии нет, кто обо мне помнит", – говорит женщина.
У Леси было два старших брата, они оба были участниками Великой Отечественной войны. Родителей они потеряли рано, в живых сейчас только Леся. Сама женщина создала большую семью, у нее четыре сына и четыре дочки.
Соседи говорят, что внешний вид беби обманчив, до недавнего времени она была в доме "генералом".
"Всем заведовала, делала то, что и некоторые мужчины не могут. Один раз она даже была тамадой, сказала, раз мужчины нет, я вам покажу, как надо. Еще так красиво танцевала. Но недавно упала во дворе, теперь не может так", – рассказывают соседи.
– Хо-хо, беби! Смотри в экран, тебя по телевизору будут показывать, – подбадривают Лесю.
Она и не против позировать, корреспонденту даже удалось сделать селфи с долгожительницей, которая предварительно поинтересовалась, замужем ли пришедшие гостьи.
© Sputnik / Томас Тхайцук Лесе Колбая долгожительница из галского района
Лесе Колбая долгожительница из галского района
© Sputnik / Томас Тхайцук
Беби настояла на том, чтобы гостей не отпустили голодными, нам предложили свежеиспеченный ачашв, домашний сыр, соленья, напоили кизиловым компотом. Еле удалось избежать чачи, "отмазались" предстоящей долгой дорогой. А вот Леся подняла рюмочку, пожелала нам здоровья и дожить до ее лет.
– А сами сколько еще хотите прожить, беби?
– У меня уже нет таких сил, как раньше…
– Но для своих лет вы очень хорошо выглядите.
– Это да, правда.
© Sputnik / Томас Тхайцук Лесе Колбая долгожительница из галского района
Лесе Колбая долгожительница из галского района
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ничего, кроме труда
В другой части села живет Наргиза Гулордава. Ей 104 года. Бабушка с трудом передвигается, опираясь на две палки, но больше ни на что не жалуется. Говорит, что одним глазом видит плохо, зато другой - как у снайпера.
Наргиза тоже работала в колхозе и тоже жалуется, что заработанные ею деньги уходили в чужой карман. В молодости женщина мечтала выучиться на врача, но родители рано умерли и возможности поступить в институт не было.
– Бабушка, вы прожили хорошую жизнь?
– Сейчас еще ничего, деточка, а раньше, кроме труда мы ничего не видели. Разводили шелкопрядов, собирали чай, и вот так целый день.
Наргиза живет с сыном, внуком и его женой. Она говорит, что если бы не ее невестка Тамуна, то она не смогла бы так долго прожить.
– Ну, оставьте, бабушка, – скромничает Тамуна.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Гулордава Наргиза
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Гулордава Наргиза
© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Гулордава Наргиза
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Гулордава Наргиза
© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Гулордава Наргиза
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Гулордава Наргиза
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Гулордава Наргиза
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Гулордава Наргиза
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Гулордава Наргиза
– Нет-нет, она настоящий "ураган". Я уже прожила свои годы, теперь ее время, пусть она проживет хорошую жизнь, – настаивает Наргиза.
1 января у бабушки будет юбилей – 105 лет. Она говорит, что не отказалась бы от повышения пенсии, ведь на действующую "не купишь даже жвачку на рынке".
– Сто лет вам прожить, беби, – по привычке выдает один из сопровождавших нас.
– Какие сто лет? Я уже прошла это, – не растерялась бабушка.
Женщина –" амца"
В Хяцхе живет племянница беби Леси Нателла Арджаванидзе. Она младше тети на два года. Глава села Коба Читанава сказал нам, что эта женщина "амца" (огонь - ред.).
"Мы однажды проезжали мимо дома, она остановила, сказала, что принесет нам мандарины. Я думал, ну, принесет пакет, а она вышла с огромным ящиком, сама несла его", – добавил он.
Дочь Нателлы подтверждает – мать действительно не сидит на месте, смотрит за скотом, чистит кукурузу. Вот только в последнее время сдалась.
Женщина в трауре, чуть больше года назад от инсульта погиб ее 67-летний сын. У него в планах было расширить дом, который был практически разрушен после Отечественной войны в Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук Долгожительница из галского района Натела Арджванидзе
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Натела Арджванидзе
© Sputnik / Томас Тхайцук Долгожительница из галского района Натела Арджванидзе
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Натела Арджванидзе
© Sputnik / Томас Тхайцук Долгожительница из галского района Натела Арджванидзе
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Натела Арджванидзе
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Натела Арджванидзе
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Натела Арджванидзе
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Долгожительница из галского района Натела Арджванидзе
Бабушке с трудом удается отвечать на вопросы, слезы подступают при взгляде на фото сына. Но что-то узнать все же удалось.
В семье Нателлы было четверо детей. Когда девочке было восемь лет, погиб ее отец. Нателле пришлось помогать маме зарабатывать на жизнь, она ходила с ней в поле, собирала чай. Был план, его нужно было выполнить, иначе домой не отпускали.
"Так до Великой Отечественной войны и собирала чай. У меня очень много наград, орденов за заслуги на работе, но после войны их украли", – говорит она.
У Нателлы шесть детей, десять внуков и шесть правнуков.
– Бабушка, да вы богатая женщина! – попыталась подбодрить ее я, но тщетно.
Нателла тоже пыталась нас накормить, но мы успели "сбежать", хоть и с коробкой конфет в руках.