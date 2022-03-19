https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/zhizn-za-sto-tri-istorii-dolgozhitelnits-iz-gala-1038169933.html

Жизнь после 100: истории трех долгожительниц из Гала

Жизнь после 100: истории трех долгожительниц из Гала

Село Хяцха - одно из самых густонаселенных в Галском районе. До Отечественной войны народа Абхазии здесь было 1500 дворов, сейчас – около 900. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T13:20+0300

2022-03-19T13:20+0300

2022-03-19T13:24+0300

в абхазии

долгожители

абхазия

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Хяцха ничем не отличается от других сел района – полуразрушенные и заброшенные дома в предгорной части соседствуют с новостройками в низменной. Местные жители занимаются сельским хозяйством, выращивают мандарины и фундук, разводят скот и продают все на местном рынке, так и выживают.Но есть у села одна "изюминка". Оно славится своими долгожителями, а точнее долгожительницами, их в селе четверо. Нам удалось побывать в гостях у трех из них.Беби ЛесяМиниатюрная, совсем крошечная бабушка Леся ждала нас в доме у дровяной печи. Бабушка очень обрадовалась гостям, со всеми поздоровалась за руку и всем улыбалась."Она здесь родилась, здесь вышла замуж и здесь всю жизнь жила", – говорит ее невестка.– Как чувствуете себя, беби? ("бабушка" на грузинском языке. В доме все обращаются к женщине так – прим.)– Не жалуюсь, как Бог хочет.– Она видит лучше меня и слышит хорошо, на давление тоже не жалуется, – говорит невестка, которая периодически заходит в комнату и накрывает на стол.Леся вышла замуж в 22 года, мужу Серго было 17. Он жил по соседству, в 100 метрах от родительского дома девушки."Родственники в шутку говорили, вот ты нашего брата на себе женила, он ведь младше тебя. Всегда это слышала", – говорит бабушка.Серго умер девять лет назад. Его портрет висит на стене напротив печи, на фото – мужчина в белой рубашке и белой шляпе с очень добрым лицом. В руках у Леси портрет, где супруги еще совсем молодые."Мы тогда еще даже не поженились", – говорит она и целует изображение мужа, хоть и смущается отвечать на вопросы о нем и отмахивается.В советское время Хяцха славилась крупным цитрусовым совхозом, еще в селе выращивали табак и чай.У Леси было два старших брата, они оба были участниками Великой Отечественной войны. Родителей они потеряли рано, в живых сейчас только Леся. Сама женщина создала большую семью, у нее четыре сына и четыре дочки.Соседи говорят, что внешний вид беби обманчив, до недавнего времени она была в доме "генералом"."Всем заведовала, делала то, что и некоторые мужчины не могут. Один раз она даже была тамадой, сказала, раз мужчины нет, я вам покажу, как надо. Еще так красиво танцевала. Но недавно упала во дворе, теперь не может так", – рассказывают соседи.– Хо-хо, беби! Смотри в экран, тебя по телевизору будут показывать, – подбадривают Лесю. Она и не против позировать, корреспонденту даже удалось сделать селфи с долгожительницей, которая предварительно поинтересовалась, замужем ли пришедшие гостьи.Беби настояла на том, чтобы гостей не отпустили голодными, нам предложили свежеиспеченный ачашв, домашний сыр, соленья, напоили кизиловым компотом. Еле удалось избежать чачи, "отмазались" предстоящей долгой дорогой. А вот Леся подняла рюмочку, пожелала нам здоровья и дожить до ее лет.– А сами сколько еще хотите прожить, беби?– У меня уже нет таких сил, как раньше…– Но для своих лет вы очень хорошо выглядите.– Это да, правда.Ничего, кроме трудаВ другой части села живет Наргиза Гулордава. Ей 104 года. Бабушка с трудом передвигается, опираясь на две палки, но больше ни на что не жалуется. Говорит, что одним глазом видит плохо, зато другой - как у снайпера.Наргиза тоже работала в колхозе и тоже жалуется, что заработанные ею деньги уходили в чужой карман. В молодости женщина мечтала выучиться на врача, но родители рано умерли и возможности поступить в институт не было.– Бабушка, вы прожили хорошую жизнь?– Сейчас еще ничего, деточка, а раньше, кроме труда мы ничего не видели. Разводили шелкопрядов, собирали чай, и вот так целый день.Наргиза живет с сыном, внуком и его женой. Она говорит, что если бы не ее невестка Тамуна, то она не смогла бы так долго прожить.– Ну, оставьте, бабушка, – скромничает Тамуна.– Нет-нет, она настоящий "ураган". Я уже прожила свои годы, теперь ее время, пусть она проживет хорошую жизнь, – настаивает Наргиза.1 января у бабушки будет юбилей – 105 лет. Она говорит, что не отказалась бы от повышения пенсии, ведь на действующую "не купишь даже жвачку на рынке". – Сто лет вам прожить, беби, – по привычке выдает один из сопровождавших нас. – Какие сто лет? Я уже прошла это, – не растерялась бабушка.Женщина –" амца"В Хяцхе живет племянница беби Леси Нателла Арджаванидзе. Она младше тети на два года. Глава села Коба Читанава сказал нам, что эта женщина "амца" (огонь - ред.)."Мы однажды проезжали мимо дома, она остановила, сказала, что принесет нам мандарины. Я думал, ну, принесет пакет, а она вышла с огромным ящиком, сама несла его", – добавил он.Дочь Нателлы подтверждает – мать действительно не сидит на месте, смотрит за скотом, чистит кукурузу. Вот только в последнее время сдалась.Женщина в трауре, чуть больше года назад от инсульта погиб ее 67-летний сын. У него в планах было расширить дом, который был практически разрушен после Отечественной войны в Абхазии.Бабушке с трудом удается отвечать на вопросы, слезы подступают при взгляде на фото сына. Но что-то узнать все же удалось.В семье Нателлы было четверо детей. Когда девочке было восемь лет, погиб ее отец. Нателле пришлось помогать маме зарабатывать на жизнь, она ходила с ней в поле, собирала чай. Был план, его нужно было выполнить, иначе домой не отпускали."Так до Великой Отечественной войны и собирала чай. У меня очень много наград, орденов за заслуги на работе, но после войны их украли", – говорит она.У Нателлы шесть детей, десять внуков и шесть правнуков.– Бабушка, да вы богатая женщина! – попыталась подбодрить ее я, но тщетно.Нателла тоже пыталась нас накормить, но мы успели "сбежать", хоть и с коробкой конфет в руках.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/vek-zhivi-vek-trudis-valentine-shulginoy-ispolnilos-100-let-1037235949.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200506/Tost-za-dolgoletie-zhitelnitsa-Gala-otmetila-112-y-den-rozhdeniya-1030064481.html

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долгожители, абхазия