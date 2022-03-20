https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/aktsiya-v-podderzhku-rossii-proshla-u-zdaniya-oon-v-beyrute-1038216905.html

Акция в поддержку России прошла у здания ООН в Бейруте

Акция в поддержку России прошла у здания ООН в Бейруте

Участники акции считают, что в провоцировании конфликта и поощрении нацизма на Украине виноваты США, и выразили уверенность в том, что Россия сможет... 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T16:07+0300

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2022-03-20T16:11+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. У главного здания Организации Объединенных Наций в столице Ливана, Бейруте, состоялась акция в поддержку России и военной спецоперации на Украине, пишет корреспондент РИА Новости. Участниками акции стали российские соотечественники, проживающие в Бейруте, а также местные активисты, собравшиеся напротив главного здания ООН с российскими, сирийскими и ливанскими флагами в руках, а также с портретами российского президента Владимира Путина и руководителя Сирии Башара аль-Асада. "После того, как их планы провалились в Сирии, после того, как они разрушили страну и организовали блокаду экономическую сирийского народа, подводя их к голоду, американцы переключились на Россию и оказывают давление на Китай и на все страны, которые сопротивляются их гегемонии", - заявил глава Ассоциации рабочих Сирии в Ливане Мустафа Мансур.Активисты также заявили о том, что готовят письмо на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором попросят остановить кровопролитие на Украине и обратить внимание на действия киевских властей, терроризирующих мирное население и поощряющих действия нацбатальонов. Военная операция России на Украине длится 25 дней. В целях защиты жизни и безопасности жителей ДНР и ЛНР, российские войска проводят демилитаризацию Украины, уничтожая объекты военной инфраструктуры и военную технику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/volodin-nazval-tselyu-spetsoperatsii-rossii-spasenie-lyudey-1038215021.html

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