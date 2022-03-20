https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/volodin-nazval-tselyu-spetsoperatsii-rossii-spasenie-lyudey-1038215021.html

Володин назвал целью спецоперации России спасение людей

Володин назвал целью спецоперации России спасение людей

После признания независимости ДНР и ЛНР власти республик обратились к России с просьбой о защите, 24 февраля была начата специальная военная операция по... 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T12:04+0300

2022-03-20T12:04+0300

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вячеслав володин

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале назвал целью военной спецоперации России спасение людей на Украине. Спикер Госдумы напомнил о том, как американские власти во всеуслышанье объявляли о том, что в Ираке втайне от мирового сообщества производится оружие массового уничтожения, в качестве доказательства тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл предъявлял пробирку с якобы образцами биооружия.Это послужило поводом для начала военных действий - ровно 19 лет назад, 20 марта 2003 года американские войска вторглись в Ирак, развязав долголетнюю кровопролитную войну. "В итоге оружия массового уничтожения в Ираке найдено не было. А Пауэлл признал, что он и его страна лгали миру. Истинная цель Вашингтона была понятна — желание взять под контроль нефтеносные районы Ирака," - отметил Володин и добавил, что 11 лет назад точно по такой же схеме было организовано вторжение в Ливию, также признанное ошибкой.Военная спецоперация России на Украине продолжается 25 дней. За это время было уничтожено большое количество военной техники и военной инфраструктуры противника. Об оккупации Украины речи не идет, гражданским объектам и мирному населению ничего не угрожает. В гуманитарной катастрофе, развивающейся на фоне боевых действий, Минобороны РФ обвиняет киевские власти, отказывающиеся согласовывать работу гуманитарных коридоров, и не способные контролировать действия националистов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/rossiyskaya-aviatsiya-za-noch-unichtozhila-62-voennykh-obekta-ukrainy-1038214531.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/rossiya-nanesla-udar-po-tsentru-bazirovaniya-naemnikov-na-ukraine-1038213910.html

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вячеслав володин, сша, россия, украина