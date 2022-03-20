https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/volodin-nazval-tselyu-spetsoperatsii-rossii-spasenie-lyudey-1038215021.html
Володин назвал целью спецоперации России спасение людей
Володин назвал целью спецоперации России спасение людей
После признания независимости ДНР и ЛНР власти республик обратились к России с просьбой о защите, 24 февраля была начата специальная военная операция по... 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T12:04+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале назвал целью военной спецоперации России спасение людей на Украине. Спикер Госдумы напомнил о том, как американские власти во всеуслышанье объявляли о том, что в Ираке втайне от мирового сообщества производится оружие массового уничтожения, в качестве доказательства тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл предъявлял пробирку с якобы образцами биооружия.Это послужило поводом для начала военных действий - ровно 19 лет назад, 20 марта 2003 года американские войска вторглись в Ирак, развязав долголетнюю кровопролитную войну. "В итоге оружия массового уничтожения в Ираке найдено не было. А Пауэлл признал, что он и его страна лгали миру. Истинная цель Вашингтона была понятна — желание взять под контроль нефтеносные районы Ирака," - отметил Володин и добавил, что 11 лет назад точно по такой же схеме было организовано вторжение в Ливию, также признанное ошибкой.Военная спецоперация России на Украине продолжается 25 дней. За это время было уничтожено большое количество военной техники и военной инфраструктуры противника. Об оккупации Украины речи не идет, гражданским объектам и мирному населению ничего не угрожает. В гуманитарной катастрофе, развивающейся на фоне боевых действий, Минобороны РФ обвиняет киевские власти, отказывающиеся согласовывать работу гуманитарных коридоров, и не способные контролировать действия националистов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/rossiyskaya-aviatsiya-za-noch-unichtozhila-62-voennykh-obekta-ukrainy-1038214531.html
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Володин назвал целью спецоперации России спасение людей
12:04 20.03.2022 (обновлено: 12:10 20.03.2022) Подписаться на
После признания независимости ДНР и ЛНР власти республик обратились к России с просьбой о защите, 24 февраля была начата специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем официальном
Telegram-канале назвал целью военной спецоперации России спасение людей на Украине.
"США всегда находятся там, где есть их экономические интересы. <...> Наши цели — обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Как видите, большая разница", - написал Володин.
Спикер Госдумы напомнил о том, как американские власти во всеуслышанье объявляли о том, что в Ираке втайне от мирового сообщества производится оружие массового уничтожения, в качестве доказательства тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл предъявлял пробирку с якобы образцами биооружия.
Это послужило поводом для начала военных действий - ровно 19 лет назад, 20 марта 2003 года американские войска вторглись в Ирак, развязав долголетнюю кровопролитную войну.
"В итоге оружия массового уничтожения в Ираке найдено не было. А Пауэлл признал, что он и его страна лгали миру. Истинная цель Вашингтона была понятна — желание взять под контроль нефтеносные районы Ирака," - отметил Володин и добавил, что 11 лет назад точно по такой же схеме было организовано вторжение в Ливию, также признанное ошибкой.
Военная спецоперация России на Украине продолжается 25 дней. За это время было уничтожено большое количество военной техники и военной инфраструктуры противника. Об оккупации Украины речи не идет, гражданским объектам и мирному населению ничего не угрожает.
В гуманитарной катастрофе, развивающейся на фоне боевых действий, Минобороны РФ обвиняет киевские власти, отказывающиеся согласовывать работу гуманитарных коридоров, и не способные контролировать действия националистов.