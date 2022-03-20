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Эксперты оценили влияние российской спецоперации на мировую экономику
Эксперты оценили влияние российской спецоперации на мировую экономику
Военная спецоперация России на Украине спровоцировала большое количество санкций со стороны западных государств. Россия вводит ответные ограничения, в том... 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T12:55+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Вооруженный конфликт на Украине замедлит восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса, пишет агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на французскую газету Le Monde.В 2021 году эксперты организации предрекали постепенное восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, говоря о росте мирового ВВП на 4,5%, сейчас же они решили отменить публикацию прогнозов из-за высокой степени неопределенности.По словам старшего экономиста ОЭСР Лоренса Буна, кризис уже проявляется в подорожании энергоресурсов, продовольствия и металлов, что провоцирует недовольство со стороны населения. Свое мнение высказали и представители Международного валютного фонда (МВФ) - они считают, что ситуация на Украине будет иметь долгосрочные последствия для мировой экономики - из-за удорожания или изменения других условий торговли энергоресурсами, цепочки поставок будут перестроены, платежные сети разделены, а государства начнут пересматривать составы своих золотовалютных резервов. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Правительства западных стран в ответ на действия российских властей ввели большое количество ограничений, касающихся всех сфер жизни, и нацеленных на усложнение экономической ситуации внутри России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/iran-smog-rossiya-tem-bolee-spravitsya-ekspert-pro-opyt-zhizni-pod-sanktsiyami-1038191015.html
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экономика, в мире, новости
Эксперты оценили влияние российской спецоперации на мировую экономику
12:55 20.03.2022 (обновлено: 13:01 20.03.2022) Подписаться на
Военная спецоперация России на Украине спровоцировала большое количество санкций со стороны западных государств. Россия вводит ответные ограничения, в том числе на экспорт энергоносителей, что больно ударит, в первую очередь, по европейским странам.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Вооруженный конфликт на Украине замедлит восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса, пишет
агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на французскую газету Le Monde.
По расчетам специалистов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост мирового ВВП сократится на 1%, а инфляция ускорится на 2,5%.
В 2021 году эксперты организации предрекали постепенное восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, говоря о росте мирового ВВП на 4,5%, сейчас же они решили отменить публикацию прогнозов из-за высокой степени неопределенности.
По словам старшего экономиста ОЭСР Лоренса Буна, кризис уже проявляется в подорожании энергоресурсов, продовольствия и металлов, что провоцирует недовольство со стороны населения.
Свое мнение высказали и представители Международного валютного фонда (МВФ) - они считают, что ситуация на Украине будет иметь долгосрочные последствия для мировой экономики - из-за удорожания или изменения других условий торговли энергоресурсами, цепочки поставок будут перестроены, платежные сети разделены, а государства начнут пересматривать составы своих золотовалютных резервов.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Правительства западных стран в ответ на действия российских властей ввели большое количество ограничений, касающихся всех сфер жизни, и нацеленных на усложнение экономической ситуации внутри России.