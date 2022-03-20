https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/eksperty-otsenili-vliyanie-rossiyskoy-spetsoperatsii-na-mirovuyu-ekonomiku-1038215685.html

Эксперты оценили влияние российской спецоперации на мировую экономику

Эксперты оценили влияние российской спецоперации на мировую экономику

Военная спецоперация России на Украине спровоцировала большое количество санкций со стороны западных государств. Россия вводит ответные ограничения, в том... 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T12:55+0300

2022-03-20T12:55+0300

2022-03-20T13:01+0300

экономика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102449/88/1024498834_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_e1766e2e974e77b4852a205a653730b1.jpg

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Вооруженный конфликт на Украине замедлит восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса, пишет агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на французскую газету Le Monde.В 2021 году эксперты организации предрекали постепенное восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, говоря о росте мирового ВВП на 4,5%, сейчас же они решили отменить публикацию прогнозов из-за высокой степени неопределенности.По словам старшего экономиста ОЭСР Лоренса Буна, кризис уже проявляется в подорожании энергоресурсов, продовольствия и металлов, что провоцирует недовольство со стороны населения. Свое мнение высказали и представители Международного валютного фонда (МВФ) - они считают, что ситуация на Украине будет иметь долгосрочные последствия для мировой экономики - из-за удорожания или изменения других условий торговли энергоресурсами, цепочки поставок будут перестроены, платежные сети разделены, а государства начнут пересматривать составы своих золотовалютных резервов. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Правительства западных стран в ответ на действия российских властей ввели большое количество ограничений, касающихся всех сфер жизни, и нацеленных на усложнение экономической ситуации внутри России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/iran-smog-rossiya-tem-bolee-spravitsya-ekspert-pro-opyt-zhizni-pod-sanktsiyami-1038191015.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, в мире, новости