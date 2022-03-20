https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/gintsburg-rasskazal-o-prednaznachenii-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1038217240.html

Гинцбург рассказал о предназначении назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург рассказал о предназначении назальной вакцины от COVID-19

Во время испытаний назальная вакцина от коронавирусной инфекции хорошо показала себя в борьбе с разными штаммами, в том числе и с "омикроном". 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T17:15+0300

2022-03-20T17:15+0300

2022-03-20T17:15+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Назальная вакцина от коронавирусной инфекции пока будет использоваться как бустер после вакцинации "Спутником V", пишет РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр ГинцбургПо словам Гинцбурга, ревакцинироваться спреем от коронавируса нужно будет раз в полгода.Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) начались в октябре 2021 года, а в минувшую пятницу, 18 марта, Центр имени Гамалеи направил документы для регистрации препарата. По данным специалистов, со временем первоначальная защита от болезни после вакцинации начинает ослабевать, и для того, чтобы поддержать действие прививки, используются так называемые бустеры. По состоянию на 18 марта, в России полностью вакцинировано более 84 миллионов человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/v-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitse--skonchalis-dva-patsienta-s-covid-19-1038210214.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация, новости