https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/gintsburg-rasskazal-o-prednaznachenii-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1038217240.html
Гинцбург рассказал о предназначении назальной вакцины от COVID-19
Гинцбург рассказал о предназначении назальной вакцины от COVID-19
Во время испытаний назальная вакцина от коронавирусной инфекции хорошо показала себя в борьбе с разными штаммами, в том числе и с "омикроном". 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T17:15+0300
2022-03-20T17:15+0300
2022-03-20T17:15+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Назальная вакцина от коронавирусной инфекции пока будет использоваться как бустер после вакцинации "Спутником V", пишет РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр ГинцбургПо словам Гинцбурга, ревакцинироваться спреем от коронавируса нужно будет раз в полгода.Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) начались в октябре 2021 года, а в минувшую пятницу, 18 марта, Центр имени Гамалеи направил документы для регистрации препарата. По данным специалистов, со временем первоначальная защита от болезни после вакцинации начинает ослабевать, и для того, чтобы поддержать действие прививки, используются так называемые бустеры. По состоянию на 18 марта, в России полностью вакцинировано более 84 миллионов человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/v-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitse--skonchalis-dva-patsienta-s-covid-19-1038210214.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация, новости
Гинцбург рассказал о предназначении назальной вакцины от COVID-19
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Во время испытаний назальная вакцина от коронавирусной инфекции хорошо показала себя в борьбе с разными штаммами, в том числе и с "омикроном".
СУХУМ, 20 мар - Sputnik
. Назальная вакцина от коронавирусной инфекции пока будет использоваться как бустер после вакцинации "Спутником V", пишет РИА Новости
со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
"Сейчас будем использовать ее как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает", – сказал Гинцбург.
По словам Гинцбурга, ревакцинироваться спреем от коронавируса нужно будет раз в полгода.
Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) начались в октябре 2021 года, а в минувшую пятницу, 18 марта, Центр имени Гамалеи направил документы для регистрации препарата.
По данным специалистов, со временем первоначальная защита от болезни после вакцинации начинает ослабевать, и для того, чтобы поддержать действие прививки, используются так называемые бустеры. По состоянию на 18 марта, в России полностью вакцинировано более 84 миллионов человек.