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Горняков из обесточенных после обстрела шахт в Донецке подняли на поверхность
Горняков из обесточенных после обстрела шахт в Донецке подняли на поверхность
Обстрелы украинских военнослужащих часто повреждают гражданскую инфраструктуру - тысячи жителей Донбасса регулярно остаются без воды и электричества в... 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T20:03+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Всех горняки из обесточенной в результате обстрела шахты имени Засядько удалось спасти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство угля и энергетики ДНР.Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка шахта была обесточена, для ликвидации аварии на предприятие был вызвал отряд горноспасателей.Это не первое происшествие такого рода - 19 марта из-за обстрелов со стороны украинских силовиков более 150 человек оказались заблокированными без света в шахте имени Челюскинцев и шахте имени Скочинского в ДНР, никто их них не пострадал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/bolee-130-chelovek-ostalis-pod-zemley-posle-obstrela-ukrainoy-dvukh-shakht-dnr-1038203733.html
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Горняков из обесточенных после обстрела шахт в Донецке подняли на поверхность
20:03 20.03.2022 (обновлено: 20:09 20.03.2022) Подписаться на
Обстрелы украинских военнослужащих часто повреждают гражданскую инфраструктуру - тысячи жителей Донбасса регулярно остаются без воды и электричества в результате действий ВСУ.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Всех горняки из обесточенной в результате обстрела шахты имени Засядько удалось спасти, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Министерство угля и энергетики ДНР.
По сообщению ведомства, под землей находилось 35 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка шахта была обесточена, для ликвидации аварии на предприятие был вызвал отряд горноспасателей.
Это не первое происшествие такого рода - 19 марта из-за обстрелов со стороны украинских силовиков более 150 человек оказались заблокированными без света в шахте имени Челюскинцев и шахте имени Скочинского в ДНР, никто их них не пострадал.