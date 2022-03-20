https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/grecheskie-aktivisty-oblili-kraskoy-voennyy-korabl-nato-1038213998.html
Греческие активисты облили краской военный корабль НАТО
Греческие активисты облили краской военный корабль НАТО
С начала года военно-морские силы НАТО усилили свое присутствие в Средиземном море, судно Montreal, принадлежащее Канаде, находится в средиземноморской... 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T10:55+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Активисты из левых партий в субботу 19 марта устроили акцию протеста в порту греческого города Пирей, и забросали емкостями с краской канадский фрегат HCMS Montreal FFH336, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт левых организаций 902.gr.Во время акции, пока участники забрасывали корабль краской, оставляя на корпусе алые пятна, один из демонстрантов скандировал в мегафон лозунги против боевых действий на территории Украины и участия в них Греции.Также греческие коммунисты намерены провести большой митинг в центре Афин 22 марта, и запланировали на 24 марта акцию под лозунгом "Нет войне, нет вовлечению страны в войну, корабли империалистов нежелательны в Пирее", приурочив это к прибытию в порт Пирей французского авианосца "Шарль де Голль". Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, ее целью, по словам президента России Владимира Путина, является защита жителей Донбасса, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны украинских властей.В ходе операции ВС России выводят из строя военную технику и военные объекты Украины, помогают подразделениям Донецкой и Луганской народных республик брать под контроль новые населенные пункты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/smi-ssha-predlagayut-turtsii-peredat-ukraine-s-400-1038212382.html
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в мире, новости, нато
Греческие активисты облили краской военный корабль НАТО
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С начала года военно-морские силы НАТО усилили свое присутствие в Средиземном море, судно Montreal, принадлежащее Канаде, находится в средиземноморской акватории с начала февраля.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Активисты из левых партий в субботу 19 марта устроили акцию протеста в порту греческого города Пирей, и забросали емкостями с краской канадский фрегат HCMS Montreal FFH336, сообщает РИА Новости
со ссылкой на сайт левых организаций 902.gr.
"Фрегат НАТО "украсили" красной краской в порту. Символическая акция КПГ (Компартии Греции - прим.ред.) и КНЕ (Коммунистической молодежи Греции - прим.ред.) показала, что корабли НАТО не приветствуются в порту Пирей", - сообщило издание.
Во время акции, пока участники забрасывали корабль краской, оставляя на корпусе алые пятна, один из демонстрантов скандировал в мегафон лозунги против боевых действий на территории Украины и участия в них Греции.
Также греческие коммунисты намерены провести большой митинг в центре Афин 22 марта, и запланировали на 24 марта акцию под лозунгом "Нет войне, нет вовлечению страны в войну, корабли империалистов нежелательны в Пирее", приурочив это к прибытию в порт Пирей французского авианосца "Шарль де Голль".
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, ее целью, по словам президента России Владимира Путина, является защита жителей Донбасса, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны украинских властей.
В ходе операции ВС России выводят из строя военную технику и военные объекты Украины, помогают подразделениям Донецкой и Луганской народных республик брать под контроль новые населенные пункты.