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СМИ: США предлагают Турции передать Украине российские комплексы С-400
СМИ: США предлагают Турции передать Украине российские комплексы С-400
Вашингтон официально заявил, что в боевых действиях на Украине принимать участия не будет, при этом страны НАТО активно поставляют Украине оружие. 20.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Соединенные Штаты предлагают Турции передать российские системы ПВО С-400 украинским войскам, но идея эта наверняка будет отвергнута Анкарой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.После того, как Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины, США просят своих союзников, на вооружении у которых есть зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, передать их Украине, чтобы та могла отражать удары авиации и ракет РФ, пишет агентство.Отношения США и Турции заметно ухудшились после покупки Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства. Штаты оказывали политическое давление, ввели санкции и даже исключили Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35.Недавно Словакия объявила о готовности передать Украине комплексы С-300, если США предоставят им адекватную замену. Аналогичные системы имеет и Греция.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/SShA-prigrozili-Turtsii-novymi-sanktsiyami-iz-za-sdelki-s-Rossiey-po-S-400-1033296724.html
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СМИ: США предлагают Турции передать Украине российские комплексы С-400
09:20 20.03.2022 (обновлено: 10:14 20.03.2022) Подписаться на
Вашингтон официально заявил, что в боевых действиях на Украине принимать участия не будет, при этом страны НАТО активно поставляют Украине оружие.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Соединенные Штаты предлагают Турции передать российские системы ПВО С-400 украинским войскам, но идея эта наверняка будет отвергнута Анкарой, сообщает агентство Рейтер
со ссылкой на информированные источники.
После того, как Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины, США просят своих союзников, на вооружении у которых есть зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, передать их Украине, чтобы та могла отражать удары авиации и ракет РФ, пишет агентство.
"Американские чиновники неофициально озвучивали идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но никакого конкретного или формального запроса сделано не было", - говорится в сообщении.
Отношения США и Турции заметно ухудшились после покупки Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства. Штаты оказывали политическое давление, ввели санкции и даже исключили Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35.
Недавно Словакия объявила о готовности передать Украине комплексы С-300, если США предоставят им адекватную замену. Аналогичные системы имеет и Греция.