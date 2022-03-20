https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/smi-ssha-predlagayut-turtsii-peredat-ukraine-s-400-1038212382.html

СМИ: США предлагают Турции передать Украине российские комплексы С-400

СМИ: США предлагают Турции передать Украине российские комплексы С-400

Вашингтон официально заявил, что в боевых действиях на Украине принимать участия не будет, при этом страны НАТО активно поставляют Украине оружие. 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T09:20+0300

2022-03-20T09:20+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Соединенные Штаты предлагают Турции передать российские системы ПВО С-400 украинским войскам, но идея эта наверняка будет отвергнута Анкарой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.После того, как Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины, США просят своих союзников, на вооружении у которых есть зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, передать их Украине, чтобы та могла отражать удары авиации и ракет РФ, пишет агентство.Отношения США и Турции заметно ухудшились после покупки Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства. Штаты оказывали политическое давление, ввели санкции и даже исключили Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35.Недавно Словакия объявила о готовности передать Украине комплексы С-300, если США предоставят им адекватную замену. Аналогичные системы имеет и Греция.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/SShA-prigrozili-Turtsii-novymi-sanktsiyami-iz-za-sdelki-s-Rossiey-po-S-400-1033296724.html

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