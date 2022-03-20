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СМИ: США предлагают Турции передать Украине российские комплексы С-400
СМИ: США предлагают Турции передать Украине российские комплексы С-400
Вашингтон официально заявил, что в боевых действиях на Украине принимать участия не будет, при этом страны НАТО активно поставляют Украине оружие. 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T09:20+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Соединенные Штаты предлагают Турции передать российские системы ПВО С-400 украинским войскам, но идея эта наверняка будет отвергнута Анкарой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.После того, как Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины, США просят своих союзников, на вооружении у которых есть зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, передать их Украине, чтобы та могла отражать удары авиации и ракет РФ, пишет агентство.Отношения США и Турции заметно ухудшились после покупки Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства. Штаты оказывали политическое давление, ввели санкции и даже исключили Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35.Недавно Словакия объявила о готовности передать Украине комплексы С-300, если США предоставят им адекватную замену. Аналогичные системы имеет и Греция.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/SShA-prigrozili-Turtsii-novymi-sanktsiyami-iz-za-sdelki-s-Rossiey-po-S-400-1033296724.html
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СМИ: США предлагают Турции передать Украине российские комплексы С-400

09:20 20.03.2022 (обновлено: 10:14 20.03.2022)
© Sputnik / Сергей ПивоваровРасчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" Южного военного округа (ЮВО)
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит Южного военного округа (ЮВО) - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Вашингтон официально заявил, что в боевых действиях на Украине принимать участия не будет, при этом страны НАТО активно поставляют Украине оружие.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Соединенные Штаты предлагают Турции передать российские системы ПВО С-400 украинским войскам, но идея эта наверняка будет отвергнута Анкарой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
После того, как Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины, США просят своих союзников, на вооружении у которых есть зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, передать их Украине, чтобы та могла отражать удары авиации и ракет РФ, пишет агентство.

"Американские чиновники неофициально озвучивали идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но никакого конкретного или формального запроса сделано не было", - говорится в сообщении.

Отношения США и Турции заметно ухудшились после покупки Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства. Штаты оказывали политическое давление, ввели санкции и даже исключили Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35.
Недавно Словакия объявила о готовности передать Украине комплексы С-300, если США предоставят им адекватную замену. Аналогичные системы имеет и Греция.
На этой фотографии от 15 октября 2013 года показан вид на здание Капитолия США в сумерках в Вашингтоне. Даже если Конгресс достигнет в последнюю минуту или нарушит крайний срок сделку, чтобы предотвратить федеральный дефолт и полностью открыть правительство, выборные должностные лица, вероятно, вернутся к своей жесткой марке балансирования на грани войны, возможно, неоднократно. Переговоры между Палатой представителей и Сенатом почти не затрагивают глубинные причины тупика с долгами и расходами, который подтолкнул страну к экономическому кризису в 2011 году, в декабре прошлого года и снова в этом месяце. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.09.2021
США пригрозили Турции новыми санкциями из-за сделки с Россией по С-400
28 сентября 2021, 10:42
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