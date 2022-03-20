https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/khariton-agrba-o-situatsii-s-rossiyskim-sportom-nam-prosto-nuzhno-delat-svoyu-rabotu-1038179872.html
Харитон Агрба о ситуации с российским спортом: нам просто нужно делать свою работу
Харитон Агрба о ситуации с российским спортом: нам просто нужно делать свою работу
В программе на радио Sputnik боксер из Абхазии Харитон Агрба отметил, что вопреки давлению и политической ситуации в мире, спортсмены должны работать. 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T17:01+0300
2022-03-20T17:01+0300
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Харитон Агрба о ситуации с российским спортом: нам просто нужно делать свою работу
Харитон Агрба о ситуации с российским спортом: нам просто нужно делать свою работу
Шоу "Лига Ставок. Вечер бокса" состоялось в Москве, в спортивном клубе "Крылья Советов 22 февраля. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу над спортсменом из Колумбии Брайамом Рико. После боя, во время реабилитации, ведущий программы "Дополнительное время" пообщался со спортсменом, узнал о его планах и о том, как именитый спортсмен относится к давлению со стороны Запада на российских спортсменов. В частности, Харитон Агрба отметил, что вопреки всему спортсмены должны продолжать работать. Интервью с боксером слушайте в аудиофайле выше.
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Харитон Агрба о ситуации с российским спортом: нам просто нужно делать свою работу
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В программе на радио Sputnik боксер из Абхазии Харитон Агрба отметил, что вопреки давлению и политической ситуации в мире, спортсмены должны работать.
Шоу "Лига Ставок. Вечер бокса" состоялось в Москве, в спортивном клубе "Крылья Советов 22 февраля. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу над спортсменом из Колумбии Брайамом Рико.
После боя, во время реабилитации, ведущий программы "Дополнительное время" пообщался со спортсменом, узнал о его планах и о том, как именитый спортсмен относится к давлению со стороны Запада на российских спортсменов.
В частности, Харитон Агрба отметил, что вопреки всему спортсмены должны продолжать работать.
Интервью с боксером слушайте в аудиофайле выше.