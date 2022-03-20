https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/miting-protiv-fashizma-proshel-u-pamyatnika-sovetskim-voinam-v-gretsii-1038218925.html

Митинг против фашизма прошел у памятника советским воинам в Греции

Митинг против фашизма прошел у памятника советским воинам в Греции

Памятник был установлен в Афинах в 2005 году. Он изображает павшего солдата и оплакивающую его мать, и посвящен советским воинам, бежавшим из нацистского плена... 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T19:30+0300

2022-03-20T19:30+0300

2022-03-20T19:30+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Жители Афин устроили стихийный митинг у памятника советским солдатам, сражавшимся за свободу Греции, после того, как он в субботу был осквернен вандалами, сообщает РИА Новости. В акции участвовали от 100 до 200 человек - российские соотечественники и местные жители, они принесли к памятнику цветы, флаги и георгиевские ленточки. Представители греческих коммунистических партий вывесили транспарант "Нет империалистической войне. Остановить втягивание Греции в войну". Среди участников акции есть и те, кто регулярно отправлял гуманитарную помощь на Донбасс. Ранее в субботу, 19 марта, неизвестные осквернили памятник, расписав его желтой краской - на постаменте появилось название украинского националистического батальона "Азов" и его символика. Вечером несколько человек очистили памятник, а в соцсетях появились предложения возложить цветы в память о борцах с фашизмом. Посольство России в Греции призвало власти обратить внимание это дело и наказать виновных и, по словам офицера полиции, дежурившего на мероприятии, расследование уже ведется. "Сторонники украинского националистического батальона "Азов", которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских воинах — тех, кто огромными жертвами освободил порабощенную Европу от фашизма во Второй мировой войне. Мы однозначно осуждаем эту аморальную попытку оскорбить историю и недопустимый акт вандализма", — говорится в заявлении посольства.Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника в Афинах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/sk-rossii-vozbudit-delo-ob-oskvernenii-pamyatnika-sovetskim-voinam-v-gretsii-1038216647.html

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