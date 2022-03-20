https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/sk-rossii-vozbudit-delo-ob-oskvernenii-pamyatnika-sovetskim-voinam-v-gretsii-1038216647.html

СК России возбудит дело об осквернении памятника советским воинам в Греции

СК России возбудит дело об осквернении памятника советским воинам в Греции

Памятник был установлен в Афинах в 2005 году и посвящен советским военнослужащим, бежавшим из нацистского плена и сражавшимся в греческих партизанских отрядах. 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T15:35+0300

2022-03-20T15:35+0300

2022-03-20T15:35+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским солдатам в Афинах, сообщает Telegram-канал ведомства.О происшествии сообщило посольство России в Греции, призвав власти страны сделать все необходимое для того, чтобы найти и наказать вандалов. "Сторонники украинского националистического батальона "Азов", которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских воинах — тех, кто огромными жертвами освободил порабощенную Европу от фашизма во Второй мировой войне. Мы однозначно осуждаем эту аморальную попытку оскорбить историю и недопустимый акт вандализма", — говорится в заявлении посольства.Памятник советским солдатам, погибшим в борьбе за свободу и независимость Греции, был поврежден 19 марта. Злоумышленники желтой краской написали на основании статуи название украинского нацистского батальона "Азов", против бойцов которого также возбуждено уголовное дело в России, и разрисовали памятник символикой батальона. Правительство Греции открыто поддерживает правящий на Украине режим, поставляя ему вооружения с момента начала Российской спецоперации. Также ранее в Греции лечились неонацисты и военные, раненные во время "антитеррористической операции" против жителей ЛНР и ДНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/grecheskie-aktivisty-oblili-kraskoy-voennyy-korabl-nato-1038213998.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/spiker-gosdumy-prizval-zapad-postavlyat-ukraine-gumpomosch-vmesto-oruzhiya-1038199840.html

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