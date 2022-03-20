https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/oon-desyat-millionov-chelovek-pokinuli-svoi-doma-iz-za-konflikta-na-ukraine-1038218624.html

ООН: десять миллионов человек покинули свои дома из-за конфликта на Украине

ООН: десять миллионов человек покинули свои дома из-за конфликта на Украине

В основном уезжают пожилые люди, женщины и дети. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну из-за военного положения. 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T18:59+0300

2022-03-20T18:59+0300

2022-03-20T19:22+0300

беженцы

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/14/1038218595_0:244:3207:2048_1920x0_80_0_0_62f39b80f8b7183bf262d9b36ed90ec6.jpg

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Число беженцев, уехавших из Украины, а также лиц, вынужденных бросить дома и переместиться в другие части страны, достигло десяти миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, большинство жителей Украины, покинувших свои дома, уехали в европейские страны - в Польшу, Румынию и Молдавию. Около 200 тысяч человек, бежавших от ужасов войны, приняла Россия. Беженцев из республик Донбасса также приняли у себя Абхазия и Южная Осетия. До недавнего времени в Сухуме находилось 118 беженцев из ДНР и ЛНР, некоторые из них уже вернулись домой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/voennoe-polozhenie-na-ukraine-budet-prodleno-na-30-sutok-1038217607.html

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беженцы, украина, новости