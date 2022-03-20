https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/oon-desyat-millionov-chelovek-pokinuli-svoi-doma-iz-za-konflikta-na-ukraine-1038218624.html
ООН: десять миллионов человек покинули свои дома из-за конфликта на Украине
ООН: десять миллионов человек покинули свои дома из-за конфликта на Украине
В основном уезжают пожилые люди, женщины и дети. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну из-за военного положения. 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T18:59+0300
2022-03-20T18:59+0300
2022-03-20T19:22+0300
беженцы
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Число беженцев, уехавших из Украины, а также лиц, вынужденных бросить дома и переместиться в другие части страны, достигло десяти миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, большинство жителей Украины, покинувших свои дома, уехали в европейские страны - в Польшу, Румынию и Молдавию. Около 200 тысяч человек, бежавших от ужасов войны, приняла Россия. Беженцев из республик Донбасса также приняли у себя Абхазия и Южная Осетия. До недавнего времени в Сухуме находилось 118 беженцев из ДНР и ЛНР, некоторые из них уже вернулись домой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/voennoe-polozhenie-na-ukraine-budet-prodleno-na-30-sutok-1038217607.html
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беженцы, украина, новости
ООН: десять миллионов человек покинули свои дома из-за конфликта на Украине
18:59 20.03.2022 (обновлено: 19:22 20.03.2022) Подписаться на
В основном уезжают пожилые люди, женщины и дети. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну из-за военного положения.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Число беженцев, уехавших из Украины, а также лиц, вынужденных бросить дома и переместиться в другие части страны, достигло десяти миллионов человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"Война на Украине настолько разрушительна, что 10 миллионов человек бежали, это касается и внутренне перемещенных лиц, и беженцев, уехавших за границу", - написал Гранди в своём Twitter.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, большинство жителей Украины, покинувших свои дома, уехали в европейские страны - в Польшу, Румынию и Молдавию. Около 200 тысяч человек, бежавших от ужасов войны, приняла Россия.
Беженцев из республик Донбасса также приняли у себя Абхазия и Южная Осетия. До недавнего времени в Сухуме находилось 118 беженцев из ДНР и ЛНР, некоторые из них уже вернулись домой.