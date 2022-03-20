https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/voennoe-polozhenie-na-ukraine-budet-prodleno-na-30-sutok-1038217607.html
Военное положение на Украине будет продлено на 30 суток
Военное положение на Украине будет продлено на 30 суток
Ранее президент Украины своим решением запретил все не националистические партии страны и ввел "единую информационную политику". 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T17:50+0300
2022-03-20T17:50+0300
2022-03-20T17:51+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране, сообщается на сайте Верховной Рады.Срок действия военного времени в Украине продлен с 5:30 26 марта 2022 сроком на 30 суток, говорится в сообщении.Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины утром 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по словам президента России Владимира Путина, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников.В ходе спецоперации российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке армии России развивают наступление и отряды ДНР и ЛНР. За время операции Москва и Киев несколько раз проводили переговоры, но прийти к согласию, которое устроило бы обе стороны, все еще не удалось. При этом глава МИД Сергей Лавров заявлял, что требования России минимальны - гарантии безопасности (определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут развернуты на Украине, это входит в задачи специальной операции) и юридически закрепленный нейтральный статус Украины.
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Военное положение на Украине будет продлено на 30 суток
17:50 20.03.2022 (обновлено: 17:51 20.03.2022) Подписаться на
Ранее президент Украины своим решением запретил все не националистические партии страны и ввел "единую информационную политику".
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране, сообщается
на сайте Верховной Рады.
Срок действия военного времени в Украине продлен с 5:30 26 марта 2022 сроком на 30 суток, говорится в сообщении.
Зеленский объявил о введении
военного положения на всей территории Украины утром 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по словам президента России Владимира Путина, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников.
В ходе спецоперации российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке армии России развивают наступление и отряды ДНР и ЛНР.
За время операции Москва и Киев несколько раз проводили переговоры, но прийти к согласию, которое устроило бы обе стороны, все еще не удалось. При этом глава МИД Сергей Лавров заявлял, что требования России минимальны - гарантии безопасности (определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут развернуты на Украине, это входит в задачи специальной операции) и юридически закрепленный нейтральный статус Украины.