Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/voennoe-polozhenie-na-ukraine-budet-prodleno-na-30-sutok-1038217607.html
Военное положение на Украине будет продлено на 30 суток
Военное положение на Украине будет продлено на 30 суток
Ранее президент Украины своим решением запретил все не националистические партии страны и ввел "единую информационную политику". 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T17:50+0300
2022-03-20T17:51+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037774729_0:211:2888:1836_1920x0_80_0_0_d62052a4120d392030c809cf0923d8e2.jpg
СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране, сообщается на сайте Верховной Рады.Срок действия военного времени в Украине продлен с 5:30 26 марта 2022 сроком на 30 суток, говорится в сообщении.Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины утром 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по словам президента России Владимира Путина, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников.В ходе спецоперации российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке армии России развивают наступление и отряды ДНР и ЛНР. За время операции Москва и Киев несколько раз проводили переговоры, но прийти к согласию, которое устроило бы обе стороны, все еще не удалось. При этом глава МИД Сергей Лавров заявлял, что требования России минимальны - гарантии безопасности (определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут развернуты на Украине, это входит в задачи специальной операции) и юридически закрепленный нейтральный статус Украины.
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037774729_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_bbf92149a300a9f8bb761f94691232b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, россия, украина, донбасс

Военное положение на Украине будет продлено на 30 суток

17:50 20.03.2022 (обновлено: 17:51 20.03.2022)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYВоеннослужащие Вооруженных сил Украины блокируют дорогу в так называемом правительственном квартале в Киеве
Военнослужащие Вооруженных сил Украины блокируют дорогу в так называемом правительственном квартале в Киеве - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
Подписаться наGoogle news
Ранее президент Украины своим решением запретил все не националистические партии страны и ввел "единую информационную политику".
СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране, сообщается на сайте Верховной Рады.
Срок действия военного времени в Украине продлен с 5:30 26 марта 2022 сроком на 30 суток, говорится в сообщении.
Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины утром 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по словам президента России Владимира Путина, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников.
В ходе спецоперации российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке армии России развивают наступление и отряды ДНР и ЛНР.
За время операции Москва и Киев несколько раз проводили переговоры, но прийти к согласию, которое устроило бы обе стороны, все еще не удалось. При этом глава МИД Сергей Лавров заявлял, что требования России минимальны - гарантии безопасности (определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут развернуты на Украине, это входит в задачи специальной операции) и юридически закрепленный нейтральный статус Украины.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0