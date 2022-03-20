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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 марта

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 марта

В начале новой недели на погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет оказывать влияние антициклон с холодными массами воздуха. 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T18:25+0300

2022-03-20T18:25+0300

2022-03-20T18:25+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. В понедельник, 21марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности, местами с мокрым снегом, туман, в предгорьях и горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, климат, весна, новости