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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 марта
В начале новой недели на погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет оказывать влияние антициклон с холодными массами воздуха. 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T18:25+0300
2022-03-20T18:25+0300
2022-03-20T18:25+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. В понедельник, 21марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности, местами с мокрым снегом, туман, в предгорьях и горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, климат, весна, новости
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 марта
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В начале новой недели на погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет оказывать влияние антициклон с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik. В понедельник, 21марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности, местами с мокрым снегом, туман, в предгорьях и горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.