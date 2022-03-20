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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/rossiyskaya-armiya-zavershaet-razgrom-ukrainskogo-natsbatalona-donbass-1038219817.html
Минобороны России заявило о скором разгроме украинского нацбатальона "Донбасс"
Минобороны России заявило о скором разгроме украинского нацбатальона "Донбасс"
В настоящий момент российские войска и бойцы ДНР ведут бой с подразделениями 54-й механизированной бригады ВСУ за контроль над населенными пунктами Сладкое... 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T21:04+0300
2022-03-20T21:05+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
днр
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Подразделения российских войск совместно с бойцами Народной милиции ДНР блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое и завершают разгром националистического батальона "Донбасс", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.Также группировка войск ДНР продолжает преследование отступающих бойцов 53-й механизированной бригады украинских войск в направлении Новомихайловки, убито более 20 украинских военных, бои ведутся за контроль над населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.Кроме того, по заявлению представителя ведомства, за день силами российской авиации поражены 89 военных объектов Украины. Среди них четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники, сбито в воздухе семь беспилотников.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 214 беспилотников, 1483 танка и других бронемашин, 150 установок РСЗО, 584 орудия полевой артиллерии и миномета и 1279 единиц специальной военной автомобильной техникиВоенная спецоперация России на Украине идет 25 дней, в целях демилитаризации Украины российские войска уничтожают объекты военной инфраструктуры противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/oon-desyat-millionov-chelovek-pokinuli-svoi-doma-iz-za-konflikta-na-ukraine-1038218624.html
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украина, днр, министерство обороны рф, новости

Минобороны России заявило о скором разгроме украинского нацбатальона "Донбасс"

21:04 20.03.2022 (обновлено: 21:05 20.03.2022)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкУчения по огневой подготовке Народной милиции ЛНР
Учения по огневой подготовке Народной милиции ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2022
© Sputnik / Стрингер
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В настоящий момент российские войска и бойцы ДНР ведут бой с подразделениями 54-й механизированной бригады ВСУ за контроль над населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Подразделения российских войск совместно с бойцами Народной милиции ДНР блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое и завершают разгром националистического батальона "Донбасс", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.

"Уничтожено до 60 боевиков, а также два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов. ," - заявил Конашенков.

Также группировка войск ДНР продолжает преследование отступающих бойцов 53-й механизированной бригады украинских войск в направлении Новомихайловки, убито более 20 украинских военных, бои ведутся за контроль над населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.
Кроме того, по заявлению представителя ведомства, за день силами российской авиации поражены 89 военных объектов Украины. Среди них четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники, сбито в воздухе семь беспилотников.
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Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 214 беспилотников, 1483 танка и других бронемашин, 150 установок РСЗО, 584 орудия полевой артиллерии и миномета и 1279 единиц специальной военной автомобильной техники
Военная спецоперация России на Украине идет 25 дней, в целях демилитаризации Украины российские войска уничтожают объекты военной инфраструктуры противника.
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