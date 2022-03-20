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Российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины
Российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины
Российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет 25-й день, за это время уничтожено более 4 тысяч объектов военной... 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T11:35+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. В ночь с 19 на 20 марта оперативно-тактической и армейской авиацией России поражены 62 военных объекта Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. По заявлению ведомства, из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" российскими ВМС были уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетанковой техники. Также из акватории Каспийского моря ракетами "Калибр" и из воздушного пространства над Крымом ракетными комплексами "Кинжал" уничтожена крупная база хранения ГСМ в районе Константиновки, основной источник топлива для бронетехники на юге Украины. Средствами ПВО России в воздухе были сбиты вертолет Ми-8, шесть украинских беспилотников, включая один "Байрактар ТБ-2" и тактическая баллистическая ракета "Точка-У". Российская артиллерия уничтожила шесть мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы "Буковель".Всего с начала военной спецоперации уничтожено 207 беспилотников, 1467 танков и других бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники.Кроме того, высокоточным ударом был уничтожен центр подготовки сил спецопераций Украины, где базировались иностранные наемники. В результате удара погибло более 100 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/rossiya-nanesla-udar-po-tsentru-bazirovaniya-naemnikov-na-ukraine-1038213910.html
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министерство обороны рф, новости, россия, украина
Российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины
11:35 20.03.2022 (обновлено: 11:39 20.03.2022) Подписаться на
Российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет 25-й день, за это время уничтожено более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры противника и сотни единиц военной техники.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
В ночь с 19 на 20 марта оперативно-тактической и армейской авиацией России поражены 62 военных объекта Украины, сообщает
РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
"Среди них: три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники", - добавил Конашенков.
По заявлению ведомства, из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" российскими ВМС были уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетанковой техники.
Также из акватории Каспийского моря ракетами "Калибр" и из воздушного пространства над Крымом ракетными комплексами "Кинжал" уничтожена крупная база хранения ГСМ в районе Константиновки, основной источник топлива для бронетехники на юге Украины.
Средствами ПВО России в воздухе были сбиты вертолет Ми-8, шесть украинских беспилотников, включая один "Байрактар ТБ-2" и тактическая баллистическая ракета "Точка-У". Российская артиллерия уничтожила шесть мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы "Буковель".
Всего с начала военной спецоперации уничтожено 207 беспилотников, 1467 танков и других бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники.
Кроме того, высокоточным ударом был уничтожен центр подготовки сил спецопераций Украины, где базировались иностранные наемники. В результате удара погибло более 100 человек.