https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/rossiyskaya-aviatsiya-za-noch-unichtozhila-62-voennykh-obekta-ukrainy-1038214531.html

Российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины

Российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины

Российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет 25-й день, за это время уничтожено более 4 тысяч объектов военной... 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T11:35+0300

2022-03-20T11:35+0300

2022-03-20T11:39+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. В ночь с 19 на 20 марта оперативно-тактической и армейской авиацией России поражены 62 военных объекта Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. По заявлению ведомства, из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" российскими ВМС были уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетанковой техники. Также из акватории Каспийского моря ракетами "Калибр" и из воздушного пространства над Крымом ракетными комплексами "Кинжал" уничтожена крупная база хранения ГСМ в районе Константиновки, основной источник топлива для бронетехники на юге Украины. Средствами ПВО России в воздухе были сбиты вертолет Ми-8, шесть украинских беспилотников, включая один "Байрактар ТБ-2" и тактическая баллистическая ракета "Точка-У". Российская артиллерия уничтожила шесть мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы "Буковель".Всего с начала военной спецоперации уничтожено 207 беспилотников, 1467 танков и других бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники.Кроме того, высокоточным ударом был уничтожен центр подготовки сил спецопераций Украины, где базировались иностранные наемники. В результате удара погибло более 100 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/rossiya-nanesla-udar-po-tsentru-bazirovaniya-naemnikov-na-ukraine-1038213910.html

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