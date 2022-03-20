https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/rossiya-nanesla-udar-po-tsentru-bazirovaniya-naemnikov-na-ukraine-1038213910.html

Россия нанесла удар по центру базирования наемников на Украине

Россия нанесла удар по центру базирования наемников на Украине

Ранее Россия предупреждала политиков западных стран, поощряющих участие собственных граждан в военном конфликте на Украине, о том, что никакой пощады... 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T11:15+0300

2022-03-20T11:15+0300

2022-03-20T11:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Вооруженные силы России высокоточными ракетами нанесли удар по центру подготовки сил спецоперации (ССО) Украины под Житомиром, там базировались иностранные наемники, сообщает Минобороны РФ.В результате удара было уничтожено более 100 военнослужащих ССО и наемников из других стран. В воскресенье идет 25-й день специальной военной операции России на Украине. За это время уничтожено более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры противника и сотни единиц военной техники, включая танки, вертолеты, беспилотники и бронированные машины. Взяты под контроль территории Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций, разблокировано поступление воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Также вооруженные силы России смогли взять под контроль крупные города и областные центры - Херсон, Мелитополь, Бердянск. Совместно с подразделениями ДНР российские войска наступают на Мариуполь, совместно с народной милицией ЛНР - на Северодонецк.В результате наступления российской армии Украина полностью отрезана от Азовского моря, ВС России также частично или полностью блокировали Киев, Сумы и Чернигов, ведут боевые действия в районе Николаева.Российские власти подчеркивают, что об оккупации Украины речи не идет, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/vooruzhennye-sily-rossii-unichtozhili-bolee-200-ukrainskikh-bespilotnikov-1038207559.html

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