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https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/senator-nazval-zapadnye-sanktsii-proizvolom-vozvedennym-v-rang-gospolitiki-1038216445.html
Сенатор назвал западные санкции произволом, возведенным в ранг госполитики
Сенатор назвал западные санкции произволом, возведенным в ранг госполитики
На фоне признания Россией суверенитета ЛНР и ДНР и последующего начала специальной военной операции, США и европейские страны ввели несколько пакетов санкций... 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T15:03+0300
2022-03-20T15:03+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Глава конституционного комитета Совета Федерации России сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал западные санкции произволом, возведенным в ранг государственной политики.По его словам, некоторые юристы говорят о том, что за последние годы в западных странах сложилась новая отрасль права - санкционная, работать с которой нужно традиционными методами, в том числе и через суд. Западные санкции затрагивают не только экономику России, но и отдельных граждан страны, в том числе и бизнесменов, обладающих недвижимостью в других странах - речь идет не только о запрете на въезд, но и о заморозке финансовых активов и конфискации ценного имущества, такого как квартиры, яхты и дома. Комментируя решения западных политиков, президент России Владимир Путин назвал санкции уроком для отечественного бизнеса, заметив, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/pochemu-zapad-nakazyvaet-rossiyskikh-oligarkhov-1038215915.html
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санкции, новости, в мире

Сенатор назвал западные санкции произволом, возведенным в ранг госполитики

15:03 20.03.2022
© Foto / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2022
© Foto / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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На фоне признания Россией суверенитета ЛНР и ДНР и последующего начала специальной военной операции, США и европейские страны ввели несколько пакетов санкций, наложив ограничения на российских политиков, бизнесменов и членов их семей.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Глава конституционного комитета Совета Федерации России сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал западные санкции произволом, возведенным в ранг государственной политики.
По его словам, некоторые юристы говорят о том, что за последние годы в западных странах сложилась новая отрасль права - санкционная, работать с которой нужно традиционными методами, в том числе и через суд.
"Не верьте. Нет никакого "санкционного права", — заявил Клишас. - "Мотивы таких действий - политические. Правовые основания - их нет."
Западные санкции затрагивают не только экономику России, но и отдельных граждан страны, в том числе и бизнесменов, обладающих недвижимостью в других странах - речь идет не только о запрете на въезд, но и о заморозке финансовых активов и конфискации ценного имущества, такого как квартиры, яхты и дома.
Люди, захватившие здание в Лондоне, которое, предположительно, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2022
Почему Запад наказывает российских олигархов
13:37
Комментируя решения западных политиков, президент России Владимир Путин назвал санкции уроком для отечественного бизнеса, заметив, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну.
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