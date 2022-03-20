https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/pochemu-zapad-nakazyvaet-rossiyskikh-oligarkhov-1038215915.html

Почему Запад наказывает российских олигархов

Почему Запад наказывает российских олигархов

В рамках антироссийских санкций западные правительства конфисковывают собственность российских олигархов, игнорируя право частной собственности и лояльность... 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T13:37+0300

2022-03-20T13:37+0300

2022-03-20T13:40+0300

мнение

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Традиционно с медведем сравнивают русских, вставших на дыбы и начавших все кругом ломать и крушить, пишет Максим Соколов для РИА Новости."Кого в лесу медведь драл, тот и сучка боится", "Лесной боярин", "Михайло Потапыч". При этом наблюдается отечественная самокритика, с которой можно ознакомиться в баснях дедушки Крылова.Басенный зверь, обладая большой силой, не обладает, однако, глубоким умом, отчего все время выходит как с трудолюбивым медведем:"Пошел по лесу треск и стук,И слышно за версту проказу.Орешника, березника и вязуМой Мишка погубил несметное число,А не дается ремесло."Сосед, что за причина эта?Деревья таки я ломать могу,А не согнул ни одного в дугу".Велико же было наше теперешнее удивление, когда выяснилось, что вышеописанные качества не в меньшей, если не в большей степени принадлежат просвещенным европейцам и даже просвещенным мореплавателям. Которые с уханьем и гиканьем пошли ломать российских олигархов, оказавшихся в пределах их досягаемости. Причем не считаясь ни с какими — доселе объявлявшимися священными и неприкосновенными — нормами права.Движимое и недвижимое отбирается у российских капиталистов во внесудебном порядке, причем не берется в расчет ни их поведение (как правило, весьма лояльное и осторожное к нынешнему ПМЖ), ни даже их нынешний статус — европейское подданство или вид на жительство никого не интересует. Как, впрочем, в 1941 году никого не интересовало членство в ВКП(б) поволжских немцев — всех высылали в Казахстан независимо от партийности и преданности т. Сталину. И как в 1942 году в США никого не интересовало американское гражданство этнических японцев. Всех помещали в концлагеря.Хотя нынешняя практика более своеобычна.Во-вторых, если уж грести, так уж всех грести, а тут мы наблюдаем репрессалии по нечетко определенному принципу. Может создаться впечатление, что главный критерий — жирность клиента.Характерна тут судьба М. М. Фридмана. Уроженец Львова, видный деятель еврейской общины, уже давно проживает в Британии, человек очень умный, осторожный и безоговорочно лояльный своему новому ПМЖ, не лично, но через своих сотрудников дававший деньги российской оппозиции, в лондонской тусовке известен как безусловный английский патриот. Казалось бы, все говорит в его пользу — с точки зрения западных властей. Если его грести, то кого же не грести? Тем не менее загребли, счета арестованы, и после тридцати лет олигархического благоденствия он готовится самолично подметать свою квартиру.Кто-то в России может злорадствовать, кто-то сочувствовать, но для его российских собратьев по классу очевидно одно: светлый Запад, который еще вчера ласкал и приманивал олигархов, прельщая сверхнадежной сохранностью их маетностей (ведь англосаксонское же право!), сегодня кованой пятой, как змия спящего, раздавит — и прочь пойдет, и так оставит. И на гордом челе западных политиков не отразится ничего.Но это есть та самая медвежья грация. С Фридманом и совсем не только с ним случилось горе от ума. Как человек очень умный и холодно-рациональный, он предполагал таковые же свойства и за просвещенными мореплавателями. Тогда как безжалостно потрошить олигарха, который не сделал и не собирался делать ничего, что в малейшей степени противоречило бы дальнейшим видам и установлениям правительства Ее Величества, — это какая-то пещерная дурь с полным саморазоблачением. Разве что просвещенные мореплаватели хотели со всей силой убеждения заявить, что на самом деле они непросвещенные пираты в стиле изображаемого на этикетке бутылки с ромом капитана Моргана. "Вьется по ветру Веселый Роджер".Хорошо, теперь заявили, и всяк, кого это касается, будет знать. Но в чем польза от такого заявления — кто бы объяснил.Глубоко ли (как пишут) проникся В. В. Путин философией восточных единоборств, согласно которой дуболомный противник сам себе навредит своими же силами, или тут была не философия, а простая интуиция, или даже все само собой вышло — мы не знаем. Но результат получился философский.Кстати, не только с олигархами. С народными медиалюбимцами — та же картина. Никто ни прямо, ни косвенно не принуждал Ургантов, Галкиных, Дудей, Пугачевых con tutti i frutti выступить в жанре allegro udiratto. Которое является необратимым. После такого udiratto вернуться в Россию как ни в чем не бывало и снова занять все вкусные места — не получится. Теперь остался только зарубежный чес, куда менее питательный. Да и монопольно держать кассу уже не получится. И заметим, что все сами, сами. Роль властей в избавлении граждан России от народных любимцев была нулевой.Возможно, впрочем, при должном умении и выдержке все как бы само собой и получается. И с олигархами, и с Пугалкиными. Просто пришел срок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/eksperty-otsenili-vliyanie-rossiyskoy-spetsoperatsii-na-mirovuyu-ekonomiku-1038215685.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/nas-zhdut-trudnye-vremena-antirossiyskie-sanktsii-zamorozili-evropeytsev-1038212732.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/mid-nedruzhestvennye-deystviya-v-adres-rossii-navyazany-evrope-izvne-1038141694.html

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2022

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мнение, колумнисты, санкции