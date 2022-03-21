https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/aslan-bzhaniya-pozdravil-glavu-mid-rossii-s-dnem-rozhdeniya-1038224309.html

Аслан Бжания поздравил главу МИД России с днем рождения

Аслан Бжания поздравил главу МИД России с днем рождения

Сергей Лавров занимает пост руководителя внешнеполитического ведомства с 2004 года, 21 марта ему исполнилось 72 года. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства особенно отметил вклад, внесенный Сергеем Лавровым в укрепление отношений между Абхазией и Россией. Также он подчеркнул важную роль Сергея Лаврова в решении сложнейших вопросов международной повестки и то, что деятельность министра на дипломатическом поприще, направленная на отстаивание национальных интересов страны, приносит выдающиеся результаты. Сергей Лавров начал свою дипломатическую карьеру после окончания университета в 1972 году. В апреле 1992 года он был назначен заместителем министра иностранных дел России, затем с 1994 года десять лет находился в должности постоянного представителя России при ООН и в Совете Безопасности ООН. В 2004 году возглавил МИД России, которым руководит и по сей день.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/inal-ardzinba-pozdravil-sergeya-lavrova-s-dnem-rozhdeniya-1038223508.html

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аслан бжания, сергей лавров, новости, мид рф