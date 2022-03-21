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Аслан Бжания поздравил главу МИД России с днем рождения
Аслан Бжания поздравил главу МИД России с днем рождения
Сергей Лавров занимает пост руководителя внешнеполитического ведомства с 2004 года, 21 марта ему исполнилось 72 года. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства особенно отметил вклад, внесенный Сергеем Лавровым в укрепление отношений между Абхазией и Россией. Также он подчеркнул важную роль Сергея Лаврова в решении сложнейших вопросов международной повестки и то, что деятельность министра на дипломатическом поприще, направленная на отстаивание национальных интересов страны, приносит выдающиеся результаты. Сергей Лавров начал свою дипломатическую карьеру после окончания университета в 1972 году. В апреле 1992 года он был назначен заместителем министра иностранных дел России, затем с 1994 года десять лет находился в должности постоянного представителя России при ООН и в Совете Безопасности ООН. В 2004 году возглавил МИД России, которым руководит и по сей день.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/inal-ardzinba-pozdravil-sergeya-lavrova-s-dnem-rozhdeniya-1038223508.html
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аслан бжания, сергей лавров, новости, мид рф

Аслан Бжания поздравил главу МИД России с днем рождения

10:52 21.03.2022 (обновлено: 11:28 21.03.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. Амира Абдоллахиана
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. Амира Абдоллахиана - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров занимает пост руководителя внешнеполитического ведомства с 2004 года, 21 марта ему исполнилось 72 года.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства особенно отметил вклад, внесенный Сергеем Лавровым в укрепление отношений между Абхазией и Россией.

"Уважаемый Сергей Викторович, с особым уважением к Вам относятся в Республике Абхазия за уважительное отношение к Республике и деятельность, направленную на укрепление дружбы, сотрудничества и равноправного диалога между нашими государствами," – говорится в поздравлении.

Также он подчеркнул важную роль Сергея Лаврова в решении сложнейших вопросов международной повестки и то, что деятельность министра на дипломатическом поприще, направленная на отстаивание национальных интересов страны, приносит выдающиеся результаты.
Инал Ардзинба и Сергей Лавров - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2022
В Абхазии
Инал Ардзинба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения
10:25
Сергей Лавров начал свою дипломатическую карьеру после окончания университета в 1972 году. В апреле 1992 года он был назначен заместителем министра иностранных дел России, затем с 1994 года десять лет находился в должности постоянного представителя России при ООН и в Совете Безопасности ООН. В 2004 году возглавил МИД России, которым руководит и по сей день.
В Абхазии
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