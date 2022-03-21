https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-22-marta-1038228588.html

Часть Сухума останется без воды во вторник 22 марта

Часть Сухума останется без воды во вторник 22 марта

Подача воды будет приостановлена с 00:00 до 24:00 и связана с ремонтными работами. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T13:50+0300

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2022-03-21T13:50+0300

в абхазии

водоснабжение

сухум

абхазия

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Часть жителей абхазской столицы останется без воды питьевой воды во вторник, 22 марта, сообщает пресс-служба Водоканала города Сухум.Прекращение водоснабжения связано с ремонтом водопровода по улицам Воронова - Ардзинба, Дбар - Искандера, Искандера - Джонуа, и улице Бегуаа (ж/д эстакада)

https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/v-sostoyanii-utechki-problema-vodosnabzheniya-v-gagre-i-kak-ee-reshit-1036619733.html

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водоснабжение, сухум, абхазия