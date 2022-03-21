https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/deputaty-v-pervom-chtenii-utverdili-izmeneniya-v-trudovoy-kodeks-abkhazii-1038229393.html
Депутаты в первом чтении утвердили изменения в Трудовой кодекс Абхазии
Депутаты в первом чтении утвердили изменения в Трудовой кодекс Абхазии
Трудовой кодекс Абхазии был принят Народным Собранием в октябре 2016 года. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T14:40+0300
2022-03-21T14:40+0300
2022-03-21T14:58+0300
в абхазии
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трудовой кодекс
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении утвердил изменения в Трудовой кодекс республики. Согласно действующей статье Трудового кодекса, минимальный размер месячной зарплаты устанавливался законом. Отмечается, что минимальный размер месячной заработной платы не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат. Законопроект о поправках представляла депутат Натали Смыр. Она отметила, что при увеличении минимального размера заработной платы доходы местных органов управления будут возрастать, так как подоходный налог будет увеличиваться.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/adzhba-o-priravnivanii-mrot-k-prozhitochnomu-minimumu-v-abkhazii-sereznaya-nagruzka--1036449392.html
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парламент абхазии, трудовой кодекс
Депутаты в первом чтении утвердили изменения в Трудовой кодекс Абхазии
14:40 21.03.2022 (обновлено: 14:58 21.03.2022) Подписаться на
Трудовой кодекс Абхазии был принят Народным Собранием в октябре 2016 года.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении утвердил изменения в Трудовой кодекс республики.
Согласно изменениям, минимальный размер месячной заработной платы устанавливается Кабинетом министров и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (8200 рублей).
Согласно действующей статье Трудового кодекса, минимальный размер месячной зарплаты устанавливался законом.
Отмечается, что минимальный размер месячной заработной платы не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат.
Законопроект о поправках представляла депутат Натали Смыр. Она отметила, что при увеличении минимального размера заработной платы доходы местных органов управления будут возрастать, так как подоходный налог будет увеличиваться.