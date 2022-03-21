https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/deputaty-v-pervom-chtenii-utverdili-izmeneniya-v-trudovoy-kodeks-abkhazii-1038229393.html

Депутаты в первом чтении утвердили изменения в Трудовой кодекс Абхазии

Депутаты в первом чтении утвердили изменения в Трудовой кодекс Абхазии

Трудовой кодекс Абхазии был принят Народным Собранием в октябре 2016 года. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T14:40+0300

2022-03-21T14:40+0300

2022-03-21T14:58+0300

в абхазии

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении утвердил изменения в Трудовой кодекс республики. Согласно действующей статье Трудового кодекса, минимальный размер месячной зарплаты устанавливался законом. Отмечается, что минимальный размер месячной заработной платы не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат. Законопроект о поправках представляла депутат Натали Смыр. Она отметила, что при увеличении минимального размера заработной платы доходы местных органов управления будут возрастать, так как подоходный налог будет увеличиваться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/adzhba-o-priravnivanii-mrot-k-prozhitochnomu-minimumu-v-abkhazii-sereznaya-nagruzka--1036449392.html

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2022

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парламент абхазии, трудовой кодекс